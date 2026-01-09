Lidl vende la sudadera de mujer de marca más buscada del mercado: disponible en dos colores por 12,99 euros

Llegan las rebajas y, por supuesto, también llegan a los supermercados Lidl. Allí puedes encontrar la sudadera de marca más buscada del mercado por un precio de escándalo. Así, está disponible en dos colores por 12,99 euros.

Se trata de una sudadera de la marca Champion para mujer que cuenta con escote redondo y es perfecta para usa como ropa informal a lo largo del día.

Sudadera. / Lidl

Una sudadera cómoda y ligera que puedes comprar en coloes gris y negro.

Precio

Además, no te costará mucho dinero. Tal y como muestran los supermercados de origen alemán, tiene un precio de venta recomendado de 18,99 euros, pero te la dejan con un descuentoo del 31 por ciento, con lo que se queda en 12,99 euros.