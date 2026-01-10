Colas en Lidl para hacerse con el aspirador que deja las ventanas y la mampara de la ducha como si fueran nuevos

En Lidl quieren hacernos la vida mucho más fácil y por eso tienen el aspirador con el que las ventanas y las mamparas de ducha quedarán como nuevas. Se formarán colas en Lidl para hacerse con uno de ellos.

Se trata de aspirador de ventana dry and clean que permite una aspiración sin rayas ni goteo y que, además de ventanas y mamparas, también permite limpiar otras superficies lisas como azulejos o espejos.

Aspirador de ventana. / Lidl

Permite estar trabajando hasta 35 minutos, unos 100 metros cuadrados, con una sola carga de batería gracias a la inteligente función de espera automática.

Además, es utilizable a 360 grados, también en posición inclinada, horizontal y por encima de la cabeza.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este innovador electrodoméstico tiene un precio de 42,99 euros.