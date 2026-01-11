Adiós al frío en la ducha: la solución de Lidl que está arrasando en ventas en España por solo 8,49 euros

Qué bien sienta una ducha calentita, sobre todo con el frío del invierno. Pero claro, después salimos de la ducha y con el contraste de temperatura nos helamos. Pues en Lidl tienen la solución para decir adiós al frío de la ducha con un producto que está arrasando en ventas en España y que puede ser tuya por solo 8,49 euros.

Y es que nada mejor que ponernos un suave albornoz cuando salimos de la ducha, lo que nos ayudará a mantener ese calor de la ducha calentita. En Lidl venden un albornoz que además es unisex, y además de suave, tiene una microfibra de alta calidad, muy absorbente y de secado rápido.

Albornoz. / Lidl

Además, podremos usarlo como bata, ya que cuenta con un cinturón y dos bolsillos de parche donde podemos guardar todo lo que necesitemos

Y tampoco tenemos que preocuparnos mucho por su cuidado, ya que se puede lavar a máquina y secar después en la secadora.

Dos colores

Y por qué arrasa en ventas, pues por su increíble precio. Este albornoz, que está disponible en colores gris y beige, tiene en Lidl un precio de venta recomendado de 9,99 euros. Sin embargo, no pagaremos eso, ya que tiene un descuento del 15 por ciento, con lo que se queda en 8,49 euros.