Ikea rebaja por tiempo limitado la cómoda para habitaciones pequeñas con la que duplicar el almacenaje sin perder espacio
El mueble, de un ancho reducido, es perfecto para colocarlo en esquinas
Ikea tiene el mueble perfecto para habitaciones pequeñas y se lo están quitando de las manos. Se trata de una cómoda muy estrecha, que multiplica el almacenaje sin ocupar demasiado espacio, y que está rebajado por unos días. En concreto, tiene un descuento del 20%.
Es un mueble básico, blanco, que hace falta casi en cualquier hogar porque se adapta a muchas estancias y no ocupa demasiado espacio. Es el mueble Briemnes de la gama Malm. Esta cajonera alta ofrece mucho espacio para guardar cosas y ocupa poco. "Los cajones, fáciles de abrir y cerrar, llevan topes", informan desde Ikea. Además, la cómoda incluye un kit de anclaje a la pared.
Esta cómoda solo tiene de ancho 39 centímetros. Ahí está su éxito. Es de las favoritas de los clientes. "Muy útil y de gran funcionalidad en espacios pequeños. Muy fácil de montar siguiendo las instrucciones", aseguran en sus reseñas del producto.
La cómoda estrecha de Ikea tiene un precio habitualmente de 99.99 euros y ahora está a 79.99. Se trata de una oferta para los socios de Ikea dentro de los IKEA Family Days, que duran hasta el 18 de enero.
Es buen momento para hacerse con este mueble tan versátil que algunos compran a pares. "Es la segunda que compro porque para espacios pequeños va genial, y los cajones son de muy buen tamaño".
