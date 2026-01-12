Adiós al lavavajillas: el nuevo electrodoméstico de Lidl tiene cinco programas para lavar los platos
No necesita conexión de agua, así que puedes `ponerlo en cualquier sitio
Los lavavajillas son unos electrodomésticos que nos ahorran la tediosa labor de lavar los platos, pero no todas las cocinas tienen el espacio suficiente para añadirlo y además gastan mucho agua. Pues en Lidl podrás decir adiós al lavavajillas ya que tienen un nuevo electrodoméstico con cinco programas para lavar los platos.
Se trata de un lavavajillas compacto con una potencia de 860 watios que no necesita conexión eléctrica, así que puedes ponerlo en cualquier sitio, por pequeña que sea la cocina, ya que cuenta con un depósito de agua integrado.
Además, tiene cinco programas de limpieza: intensivo, rápido, eco, cristalería y cuidado bebé, así como control táctil.
Asimismo, incluye recipiente dosificador, embudo para rellenar con sal, manguera de entrada y salida de agua.
Ideal para casas pequeñas
Un electrodoméstico ideal para casas pequeñas o con poco espacio que puede ser tuyo por 224,99 euros.
- La historia de una de las confiterías más conocidas de Oviedo, que cumple cien años: 'Los clientes son los mejores embajadores
- Hallan a un joven desangrándose en el Antiguo de Oviedo tras ser apuñalado por tres personas
- El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: 'Ha sido emocionante
- La 'histórica' cafetería de Oviedo que cierra tras siete décadas: 'Esta semana han llorado aquí muchos clientes
- Las lágrimas de Paula Echevarría y Lorena Castell y el 'sí' de Risto: el talento del Coro Minero conquista 'Got Talent
- La marcha de la cocinera 'Sor Myriam' obliga a cerrar el restaurante de las exmonjas de Belorado en Arriondas
- La peor noche de Reyes de Teresa, asturiana de 96 años: fue al hospital exhausta por una gripe, le niegan cama dos veces y no podía volver a su pueblo por la nieve (hasta que llegó al rescate la Guardia Civil)
- La familia asturiana Cosmen mantiene su empeño en operar trenes en el Eurotúnel, pese al primer revés