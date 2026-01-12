Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adiós al lavavajillas: el nuevo electrodoméstico de Lidl tiene cinco programas para lavar los platos

No necesita conexión de agua, así que puedes `ponerlo en cualquier sitio

Adiós al lavavajillas: el nuevo electrodoméstico de Lidl tiene cinco programas para lavar los platos

Adiós al lavavajillas: el nuevo electrodoméstico de Lidl tiene cinco programas para lavar los platos / Lidl

Benito Domínguez

Los lavavajillas son unos electrodomésticos que nos ahorran la tediosa labor de lavar los platos, pero no todas las cocinas tienen el espacio suficiente para añadirlo y además gastan mucho agua. Pues en Lidl podrás decir adiós al lavavajillas ya que tienen un nuevo electrodoméstico con cinco programas para lavar los platos.

Se trata de un lavavajillas compacto con una potencia de 860 watios que no necesita conexión eléctrica, así que puedes ponerlo en cualquier sitio, por pequeña que sea la cocina, ya que cuenta con un depósito de agua integrado.

Lavavajillas compacto.

Lavavajillas compacto. / Lidl

Además, tiene cinco programas de limpieza: intensivo, rápido, eco, cristalería y cuidado bebé, así como control táctil.

Asimismo, incluye recipiente dosificador, embudo para rellenar con sal, manguera de entrada y salida de agua.

Ideal para casas pequeñas

Un electrodoméstico ideal para casas pequeñas o con poco espacio que puede ser tuyo por 224,99 euros.

