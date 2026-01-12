Rosas, azules, verdes, grises, en tonos pastel o con los colores de tu equipo de fútbol... la fiebre por las botellas térmicas Stanley sigue en auge. Su diseño práctico y funcional, con pajita y asa lo han convertido en el accesorio imprescindible de toda celebrity que se precie.

De hecho, han sido varias la influencer que, tras pasearlo en su día a día, al ir al súper o al salir del gimnasio, han acabado convirtiendo a estos termos en una especie de objeto de deseo, incluso, en un artículo de coleccionista.

Y es que cada vez es más habitual ver en Tik Tok o Instagram a jóvenes presumiendo de la amplia colección de Stanleys que atesoran.

Personalizables, en forma de taza térmica para llevar a tus escapadas o en formato termo clásico. La versatilidad de este recipiente lo ha convertido en un imprescindible en la vida de las famosas e influencers que parece que no salen de casa sin él.

Ahora, si eres de los que aún no tiene el suyo puedes hacerte con uno gracias a Lidl. La cadena alemana de supermercados ha sacado a la venta la botella térmica Stanley en varios colores. Se trata de la Quencher® 1,18 L que permite mantener tus bebidas frías hasta 11 horas gracias al aislamiento al vacío, y hasta dos días con hielo.

La botella viral promete agotarse en minutos, ya que, auqnue aún no está a la venta, el precio será de 44,99 euros, antes 49,99.

Colas en Lidl para hacerse con el termo viral: la famosa botella de Stanley a un precio de risa / Lidl

Características

La tapa giratoria FlowState™ ofrece tres posiciones: apertura para pajita, apertura para beber y tapa cerrada.

Con un asa ergonómica y una base estrecha, cabe en casi cualquier portavasos.

Todas las piezas son aptas para lavavajillas para una limpieza fácil.

Perfecto para el trabajo, el entrenamiento o los viajes: para una hidratación óptima dondequiera que estés.

Una marca centenaria

La marca Stanley posee una rica historia centenaria. En 1913, el visionario William Stanley Jr. fusionó el aislamiento al vacío con la robustez del acero para fabricar una botella transportable, cambiando para siempre la forma de consumir bebidas calientes. Fue así como nació el flamante termo de acero que se ha ganado nuestros corazones.

En un siglo, su termo hermético ha evolucionado de concepto a icono, convirtiéndose en una parte esencial de la jornada laboral, los viajes por carretera y las aventuras al aire libre.

La marca Stanley ha sido partícipe de innumerables peripecias y recuerdos compartidos. Una fiel compañera en los descansos del trabajo y la vida en general, que alimenta sueños y aviva pasiones. Cada año que pasa, seguimos esforzándonos para aguijonear tu espíritu aventurero con productos intemporales y modernos.