Colas en las rebajas de Lidl desde este lunes por la camiseta térmica rebajada a menos de 7 euros

El supermercado Lidl es uno de los que más clientes tiene de toda España casi siempre intentando competir en el top con otras marcas nacionales. Esta empresa de origen alemán (como su competir Aldi) es uno de los supermercados más conocidos de todo el país y no solo por sus alimentos, que a veces triunfan con semanas temáticas. Y es que si hay algo que destaca por encima de todo es el bazar en el que se generan grandes colas cada vez que sacan novedades.

En esta ocasión Lidl ha puesto su mirada en lo que tiene que ver con el deporte. No en vano al principio de cada año mucha gente tiene de propósito tener una vida más sana, empezar a entrenar, salir más de casa y dejar un poco de lado el sofá.

En este sentido los relojes inteligentes que miden la actividad deportiva están ayudando mucho a que todo el mundo haga más deporte midiendo incluso los pasos que se dan cada día, las horas que está de pie cada persona, etc.

Por eso una de las mejores alternativas es salir a pasear por la naturaleza. Para poder hacerlo con seguridad Lidl ha rebajado un 20 por ciento (cuesta menos de 7 euros) una camiseta térmica de manga larga que también te puedes poner debajo de tu ropa de trabajo y que te va a garantizar una buena climatización. La puedes ver en este enlace.

E