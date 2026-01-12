La Guardia Civil alerta de lo que está sucediendo en la vuelta al cole: vigila a tus hijos

La vuelta al cole tras las vacaciones de Navidad puede ser un período complicado para los niños y niñas. Desde la Guardia Civil piden a los padres vigilar muy bien la actitud de sus hijos.

El acoso escolar es una lacra que se combate de varios frentes. En el entorno familiar es muy importante estar atento a las señales de alerta.

Se trata de comprobar si se han producido "cambios bruscos de comportamiento o estado de ánimo" de los menores. Además, se debe prestar antención si se muestra poco comunicativo.

Una de las consecuencias más comunes del acoso escolar es la bajada del rendimiento escolar del alumno. Es otro de los aspectos que se deben vigital, tal como recomienda la Guardia Civil.

El último detalle al que ha que prestar atención es a su ropa y material escolar. Si aparecen rotas o asegura que las ha perdido podría ser un motivo para sentarse a hablar con el niño/a y tratar de saber qué le está pasando.

Desde la Guardia Civil recuerdan que el teléfono de atención al acoso escolar es el 062.