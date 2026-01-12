Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Guardia Civil alerta de lo que está sucediendo en la vuelta al cole: vigila a tus hijos

Observa si hay "cambios bruscos de comportamiento o estado de ánimo", solicitan los agentes

Una agente vigila un examen

Una agente vigila un examen / Fernando Rodríguez

P. T. García

La vuelta al cole tras las vacaciones de Navidad puede ser un período complicado para los niños y niñas. Desde la Guardia Civil piden a los padres vigilar muy bien la actitud de sus hijos.

El acoso escolar es una lacra que se combate de varios frentes. En el entorno familiar es muy importante estar atento a las señales de alerta.

Se trata de comprobar si se han producido "cambios bruscos de comportamiento o estado de ánimo" de los menores. Además, se debe prestar antención si se muestra poco comunicativo.

Una de las consecuencias más comunes del acoso escolar es la bajada del rendimiento escolar del alumno. Es otro de los aspectos que se deben vigital, tal como recomienda la Guardia Civil.

El último detalle al que ha que prestar atención es a su ropa y material escolar. Si aparecen rotas o asegura que las ha perdido podría ser un motivo para sentarse a hablar con el niño/a y tratar de saber qué le está pasando.

Desde la Guardia Civil recuerdan que el teléfono de atención al acoso escolar es el 062.

Indra mantiene sus ambiciosos planes de crecimiento en Asturias pese al recurso de Santa Bárbara ante el Supremo

Jessica Bueno se confiesa sobre la infidelidad de su nueva relación: "Al final me han pillado"

PS6 podría tener definido su catálogo de lanzamiento: los nombres que más suenan para el inicio de la generación

La Guardia Civil alerta de lo que está sucediendo en la vuelta al cole: vigila a tus hijos

¿Por que los árboles crecen menos, pese a que brotan antes en primavera debido al estrés climático?

VIDEO: Rescatan a una pareja de 55 y 67 que se perdió en una ruta de montaña en Quirós

María José Campanario se rompe tras su criticada aparición en El Desafío: el monumental enfado de la odontóloga que obliga Jesulín a intervenir

