Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Captura de Nicolás MaduroDelcy Rodríguez VenezuelaCabalgatas de ReyesBorrasca FrancisApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

Hacienda beneficiará con 1.150 euros a las personas que vivan con personas mayores de 65 años

La Agencia Tributaria beneficiará con 1.150 euros a las unidades familiares que convivan con una persona mayor de 65 años

Este beneficio fiscal será apartado a través de la Declaración de la Renta, donde cada ascendiente con la edad citada desgravará este importe

Hacienda beneficiará con 1.150 euros a las personas que vivan con personas mayores de 65 años

Hacienda beneficiará con 1.150 euros a las personas que vivan con personas mayores de 65 años

Información

La Agencia Tributaria 

beneficiará con 1.150 euros a las unidades familiares que convivan con una persona mayor de 65 años. Este beneficio fiscal será apartado a través de la Declaración de la Renta, donde cada ascendiente con la edad citada desgravará este importe.

Esta medida iguala a la misma que se atribuye a las personas con discapacidad igual o superior al 33%.

Además, en caso de que el conviviente tuviera los 75 años o superiores, la cantidad a desgravar en la Declaración de la Renta se ampliaría hasta los 2.550 euros. No obstante, este no es el único requisito que hay que cumplir para poder beneficiarse de esta desgravación, además de las edades y discapacidad mencionadas.

El contribuyente también tendrá que haber convivido con el ascendiente al menos la mitad del periodo impositivo. Tampoco tendrá que tener rentas superiores a 8.000 euros, excluyendo en este caso las exentas de impuesto. Además, no podrá presentar un IRPF superior a 1.800 euros.

Es posible que dependiendo de los ingresos anuales el contribuyente no esté obligado a presentar la Declaración de la Renta. Sin embargo, en estos casos conviene presentar la documentación a Hacienda para aplicar esta deducción.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La historia de una de las confiterías más conocidas de Oviedo, que cumple cien años: 'Los clientes son los mejores embajadores
  2. El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: 'Ha sido emocionante
  3. La 'histórica' cafetería de Oviedo que cierra tras siete décadas: 'Esta semana han llorado aquí muchos clientes
  4. Las lágrimas de Paula Echevarría y Lorena Castell y el 'sí' de Risto: el talento del Coro Minero conquista 'Got Talent
  5. Hallan a un joven desangrándose en el Antiguo de Oviedo tras ser apuñalado por tres personas
  6. La marcha de la cocinera 'Sor Myriam' obliga a cerrar el restaurante de las exmonjas de Belorado en Arriondas
  7. La peor noche de Reyes de Teresa, asturiana de 96 años: fue al hospital exhausta por una gripe, le niegan cama dos veces y no podía volver a su pueblo por la nieve (hasta que llegó al rescate la Guardia Civil)
  8. Las exigencias de la Real Sociedad dificultan la salida de Karrikaburu, objetivo del Sporting

La DGT rectifica con la baliza V16: si tu dispositivo no está en esta lista tienes que cambiarlo

La Seguridad Social lo confirma: cientos de pensionistas van a tener que devolver dinero

La Seguridad Social lo confirma: cientos de pensionistas van a tener que devolver dinero

Luz verde a la rehabilitación del edificio de Precios Únicos, que sumará una treintena de apartamentos turísticos en pleno casco histórico de Avilés

Luz verde a la rehabilitación del edificio de Precios Únicos, que sumará una treintena de apartamentos turísticos en pleno casco histórico de Avilés

El PSOE de Gijón critica la entrada en funcionamiento de las cámaras de la zona rural: "No tuvieron autorización hasta el 3 de diciembre"

El PSOE de Gijón critica la entrada en funcionamiento de las cámaras de la zona rural: "No tuvieron autorización hasta el 3 de diciembre"

La estremecedora imagen que ha compartido en redes la nuera de Makoke, que padece una enfermedad desconocida: "Es urgente"

La estremecedora imagen que ha compartido en redes la nuera de Makoke, que padece una enfermedad desconocida: "Es urgente"

El histórico hotel de Oviedo que cierra este lunes para abordar una profunda reforma

El histórico hotel de Oviedo que cierra este lunes para abordar una profunda reforma
Tracking Pixel Contents