Lo nuevo de Lidl te acompañará a todas partes: es perfecto para el día a día

Se trata de todo un descubrimiento

Lo nuevo de Lidl te acompañará a todas partes: es perfecto para el día a día

Lidl

Benito Domínguez

En Lidl siempre están innovando, y ahora han sacado a la venta algo que te acompañará a todas partes y es perfecto para el día a día.

Se tata de una batidora portátil de 67 watios y con batería recargable que podrás llevar al gimnasio o al trabajo.

Batidora portátil.

Batidora portátil. / Lidl

Y es que de esta manera podrás prepararte tus batidos en el momento y tomarlos directamente desde el vaso de la batidora, ya solo tendrás que preocuparte de qué frutas poner.

Además, cuenta con una práctica correa de transporte y cuchilla de acero inoxidable de alta calidad.

También tiene en cuenta su seguridad, ya que solo funciona si está correctamente montado, así que no tengas miedo de utilizar esta batidora portátil que seguro que te cambiará la vida, siendo el compañero perfecto para un estilo de vida activo y saludable.

Precio

Asimismo, tiene un increíble precio, ya que puedes hacerte con ella por solo 11,99 euros.

