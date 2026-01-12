La Policía Nacional alerta de lo que está pasando en los pisos y pide usar el método de la “foto de la puerta”

Desde hace tiempo la Policía Nacional viene utilizando las redes sociales para hacer hincapié en la necesidad de que tomemos medias de protección en nuestro hogar para evitar ser víctimas de delitos. En este sentido la ciudadanía suele estar muy concienciada de la necesidad de vigilar puertas y ventanas en períodos vacacionales pero los amigos de lo ajeno no descansan nunca, tampoco en nuestros días laborales. Y es que cualquier momento de despiste es bueno para que intenten robarte en casa.

Por eso a través de la cuenta de Twitter en la que tienen millones de seguidores desde la Dirección General del Cuerpo Nacional de Policía han lanzado una serie de consejos que hay que tener en cuenta si queremos estar protegidos.

Cierre de las puertas

La puerta no se debe cerrar solo con lo que se conoce como “el resbalón”. No en vano con un simple carné o con una radiografía es muy fácil abrir así las puertas. Además muchas tienen sistemas de apertura fácil como consecuencia de la normativa contra el fuego. Por eso se aconseja que siempre cierres bien incluso cuando estés dentro de casa.

Cuidado con las redes sociales

La Policía está segura que es más importante tu seguridad que presumir de viajes en redes sociales por eso se aconseja que no publiques que estás fuera de casa o que des pistas de tus horarios. Si todos los días subes la foto de la misma cafetería a la misma hora ¿no será esa una pista valiosa para los amigos de lo ajeno?

Archivo - Un agente de la Policía Nacional en imagen de archivo / EUROPA PRESS - Archivo

Observa si hay marcas sospechosas en la puerta

Haz una foto de tu puerta y guárdala en tu móvil. Así de manera periódica podrás comprobar si tienes alguna marca nueva. A veces no somos conscientes de que, por el desgaste y el paso de los años, pueden haber aparecido marcas que no son relevantes pero si tenemos claro cómo es nuestra puerta podemos evitar futuros sustos.

Elabora listas

De cara a los seguros es fundamental elaborar listas de los objetos valiosos que tengas por casa. De esta manera también te darás cuenta si te falta alguno.

Archivo - Coche de Policía Nacional. Imagen de archivo / POLICÍA NACIONAL - Archivo

Ante la sospecha, llamada

La Policía asegura que ante cualquier sospecha lo mejor es llamar al 091 y poner en alerta a las autoridades. Más vale quedarse tranquilo. Evitar robos también está en nuestras manos.