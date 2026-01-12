¿Quieres librarte de las llamadas no deseadas?: "Nunca cuelgues el teléfono"
El Gobierno ha puesto en marcha una ley para evitar esas molestas llamadas
Las llamadas no deseadas nos amargan el día, empresas que nos llaman paa vendernos productos o servicios que no necesitamos, por no hablar de los estafadores, que están al acecho. Pues si quieres olvidarte de ellas: "Nunca cuelgues el teléfono". Además, el Gobierno ha puesto en marcha una ley para evitar esas molestas llamadas.
Te lo cuenta Nona, una experta en IA, que ha creado un hilo en la red social X (extinta Twitter) donde ofrece consejos para librarse del spam telefónico.
Y una de las medidas más llamativas es que no cuelgues el teléfono, ¿por qué? Pues porque "cada vez que rechazas una llamada, confirmas que tu número está activo, cada interacción le enseña a su IA que eres un objetivo activo. Déjala sonar en el vacío".
Nona explica que "las personas reales dejan mensajes de voz, los servicios de emergencia primero envían un SMS, la consulta médica deja mensaje y las llamadas legítimas siempre se identifican".
Spam
Por su parte, las llamadas spam "cuelgan después de 2 tonos".
