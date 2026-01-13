Adiós al frío del invierno con los nuevos vaqueros térmicos de Lidl: cuestan solo 11,99 euros
Una oferta irrepetible
Llega el invierno y con él el frío en las calles, por eso tenemos que abrigarnos bien. Y nada mejor que llevar unos vaqueros térmicos calentitos como los que venden en Lidl.
Unos vaqueros que son suaves y cálidos gracias al interior cepillado. Además, están hechos de algodón, pero no de cualquier sitio, ya que en Lidl aseguran que apoyan el cultivo sostenible de algodón en África.
Se trata de unos vaqueros de estilo straight fit que puedes comprar en color gris y azul con cinco bolsillos. Además, cuentan con una cremallera de la marca YKK reciclada de alta calidad, y permiten un ajuste óptimo gracias al elastano.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que estos vaqueros cuestan tan solo 11,99 euros, con lo que si no quieres decidirte por uno y otro estilo, te puedes comprar los dos.
- El histórico hotel de Oviedo que cierra este lunes para abordar una profunda reforma
- Hallan a un joven desangrándose en el Antiguo de Oviedo tras ser apuñalado por tres personas
- El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: 'Ha sido emocionante
- La familia asturiana Cosmen mantiene su empeño en operar trenes en el Eurotúnel, pese al primer revés
- Los 850 empleos que Indra ofrecerá en Asturias: los perfiles que demanda (desde ingenieros a estudiantes de FP) y cómo optar a ellos
- Un joven se fuga de un centro de menores de Asturias y aparece en Gijón con un gran machete
- El gran despliegue por el pescador de Coaña destapa fricciones entre Emergencias y la Guardia Civil por el mando de los dispositivos
- La dulce historia de Paula y Luis en Vegadeo: dejaron su vida en Madrid para reabrir un obrador de pastelería en la capital veigueña