Adiós al frío del invierno con los nuevos vaqueros térmicos de Lidl: cuestan solo 11,99 euros

Adiós al frío del invierno con los nuevos vaqueros térmicos de Lidl: cuestan solo 11,99 euros / Lidl

Benito Domínguez

Llega el invierno y con él el frío en las calles, por eso tenemos que abrigarnos bien. Y nada mejor que llevar unos vaqueros térmicos calentitos como los que venden en Lidl.

Unos vaqueros que son suaves y cálidos gracias al interior cepillado. Además, están hechos de algodón, pero no de cualquier sitio, ya que en Lidl aseguran que apoyan el cultivo sostenible de algodón en África.

Vaqueros térmicos.

Vaqueros térmicos. / Lidl

Se trata de unos vaqueros de estilo straight fit que puedes comprar en color gris y azul con cinco bolsillos. Además, cuentan con una cremallera de la marca YKK reciclada de alta calidad, y permiten un ajuste óptimo gracias al elastano.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que estos vaqueros cuestan tan solo 11,99 euros, con lo que si no quieres decidirte por uno y otro estilo, te puedes comprar los dos.

