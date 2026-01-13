Colas en Lidl para hacerse con el taladro inalámbrico de gran potencia con un precio escandalosamente bajo

Siempre es bueno tener en casa las herramientas necesarias para hacer pequeñas reparaciones o arreglos en la casa. Por eso es bueno contar con un buen taladro como el que venden en Lidl, de gran potencia y con un precio escandalosamente bajo. Se formarán colas en Lidl para hacerse con uno de ellos.

Se trata de un set de taladro inalámbrico atornillador de 12 V con puntas, baterías y cargador.

Este taladro tiene un motor sin escobillas (Brushless Motor) que ofrece una vida útil especialmente larga gracias a la tecnología de motor sin mantenimiento y menor desgaste. Además, cuenta con un engranaje de 2 velocidades con velocidad continuamente variable y Quickstop.

Taladro inalámbrico. / Lidl

Tiene 20 niveles de par preseleccionables y ajuste de taladro adicional, aparte de un portabrocas de sujeción rápida de metal extraíble con Quick Release y bloqueo automático del husillo (Spindle Lock).

Cuenta con iluminación LED integrada de la pieza de trabajo e indicador de estado de la batería de 3 niveles en el dispositivo, además es de diseño compacto con equipamiento Softgrip antideslizante.

Este taladro dispone de dos potentes baterías de iones de litio de 12 V (2 Ah cada una) y cell balancing, lo que supone mayor tiempo de funcionamiento de la batería, mayor vida útil de la batería, además de mayor recurso de la batería gracias a las celdas utilizadas uniformemente, aprovechando al máximo el potencial de carga.

Su cargador es rápido de 60 minutos con desconexión automática de carga.

El taladro cuenta con 3 cajas con 25 brocas en perfiles comunes, 7 brocas para madera y 7 brocas para metal, todo en una práctica bolsa de almacenamiento.

Maravilla

¿Y cuánto pagarías por esta maravilla? Pues seguro que muchos euros, pero en Lidl tiene un precio increíblemente bajo, tan solo 44,99 euros, todo incluído.