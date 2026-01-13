La DGT pone en alerta a todos los conductores españoles por los "coches chicle": multas de 200 euros y pérdida de 4 puntos

La Guardia Civil ha puesto este martes en alerta a todos los españoles por los "coches chicle", que llevan aparejadas multas de 200 euros y pérdida de 4 puntos en el carné. Aprovechando el Día Mundial del Chicle, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado un aviso especial para concienciar, con un toque de humor, a los conductores que se pegan demasiado al de delante y no guardan la distancia de seguridad, lo cual está considerado una infracción grave. Según la Guardia Civil, circular demasiado cerca de otro vehículo puede producir hasta 3.500 accidentes de tráfico al año con víctimas.

Lo que dice el aviso especial

"Día Mundial del Chicle. Dedicado a los que se pegan... pero demasiado", empieza diciendo el aviso de la DGT. "El chicle puede pegarse… tú no. En carretera, mantener distancia no es una manía: es lo que te da tiempo para frenar, reaccionar y evitar sustos. Respeta ese espacio. Tu seguridad no está para estirarla como un chicle", continúa el mensaje de Tráfico.

Circular sin distancia de seguridad es una infracción frecuente y grave en siniestros en vías interurbanas con mucho tráfico, en especial en autovías. “Hay siniestros provocados por la falta de distancia con un riesgo elevado, como colisiones y atropellos provocados por la pérdida de control o el impacto contra vehículos detenidos”, explica el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV).

Radares para vigilar la distancia entre coches

El pasado día de 1 de julio entró en vigor en nuestro país un nuevo catálogo de señales de tráfico. Con motivo de ello, la DGT advirtió de la existencia de radares que vigilarán que los conductores respetan la distancia mínima de seguridad con el vehículo que les precede. Estos controles se establecerán solo en autopistas y autovías, donde la velocidad máxima permitida es de 120 kilómetros por hora.

¿Cuál es la distancia se seguridad que hay que guardar?

Según la DGT, la distancia de seguridad entre vehículos es una separación protectora vital, el "escudo" para evitar una colisión por alcances en frenadas repentinas.

Para evitar un alcance son necesarios, al menos, dos segundos de diferencia entre vehículos, que pueden calcular pronunciando ‘1101, 1102...’ respecto a un punto fijo en la vía. Pero mucho cuidado, dos segundos pueden ser insuficientes siendo necesario ampliar esta distancia:

Con mal tiempo o asfalto mojado habrá de ampliarla a tres o más segundos.

Cuando circulamos por carreteras con un carril por sentido, sin intención de adelantar, también deberemos ampliar la separación frontal, para permitir un adelantamiento seguro al que nos sigue.

En algunos tramos, donde una colisión múltiple puede ser desastrosa, una separación adecuada es aún más necesaria. Dentro de un túnel, por ejemplo, la distancia de seguridad deberá ampliarse, al menos a 100 metros o 4 segundos de intervalo cuando no se pretenda adelantar.

Hacia atrás, la separación también es importante, especialmente en los adelantamientos, donde el conductor debe maniobrar sin poner en peligro a los vehículos adelantados y sin obligar a otros usuarios a modificar su trayectoria o velocidad.