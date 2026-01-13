Los expertos en ahorro energético alertan sobre lo que está pasando con la calefacción: facturas de más de 1.000 euros si no haces esto en tu radiador

Estamos en invierno y eso supone tener que encender la calefacción. Pero ojo, tienes que tener cuidado porque te arriesgas tener facturas altísimas, de más de 1.000 euros, si no aplicas medidas sobre el radiador.

Para ello, los expertos en ahorro energético te dan una serie de consejos que te serán muy útiles en este invierno.

El primero está relacionado con el termostato. Y es que lo suyo es que no tengas la temperatura del termostato muy alta, lo único que servirá es para aumentar la factura del gas o la electricidad. Mejor que lo pongas a una temperatura de 19 grados que es más que suficiente para tener la casa calentita.

El segundo también está relacionado con el termostato, y es que programes la calefacción. No deberías tener la calefacción encendida durante todo el día, es mejor que programes su encendido y apagado, y seguro que podrás ahorrar unos cuantos euros en la factura.

El tercero está relacionado con las fuentes de calor, es decir, los radiadores, que tendrán que estar libres de obstáculos. Ni se te ocurra poner ropa mojada encima, pero tampoco tengas muebles demasiado cerca. En ese caso, cambia los muebles de sitio, optimizarás el calor de tu casa.

Cierra las puertas

Y un último consejo que seguro que le has escuchado a tu madre en más de una ocasión, y es que mantengas las puertas de la casa cerradas, esto también contribuye a optimizar la calefacción del hogar.