Llega a Lidl el aparato que dejará tu casa impoluta: adiós a la suciedad en segundos
Una compra que agradecerás seguro
Qué tedioso se hace limpiar la casa. Pues no te preocupes, porque ha llegado a Lidl el aparato que dejará tu casa impoluta y podrás decir adiós a la suciedad en segundos.
Se trata de un aspirador ciclónico recargable con accesorios que se puede utilizar de forma flexible como aspirador de mano o de suelo, además cuenta con una tecnología ciclónica sin bolsa.
Este aspirador ciclónico que venden en Lidl tiene una batería de 16 V. y un despósito de 150 mililítros, además, el aire expulsado sale limpio gracias al filtro HEPA H12 y al filtro de acero inoxidable.
Además, como cepillo eléctrico para suelos tiene una luz LED.
Precio
Todo esto puede ser tuyo por 64,99 euros, es una compra que agradecerás seguro.
