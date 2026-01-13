Llega a Lidl el aparato que dejará tu casa impoluta: adiós a la suciedad en segundos

Qué tedioso se hace limpiar la casa. Pues no te preocupes, porque ha llegado a Lidl el aparato que dejará tu casa impoluta y podrás decir adiós a la suciedad en segundos.

Se trata de un aspirador ciclónico recargable con accesorios que se puede utilizar de forma flexible como aspirador de mano o de suelo, además cuenta con una tecnología ciclónica sin bolsa.

Aspirador ciclónico. / Lidl

Este aspirador ciclónico que venden en Lidl tiene una batería de 16 V. y un despósito de 150 mililítros, además, el aire expulsado sale limpio gracias al filtro HEPA H12 y al filtro de acero inoxidable.

Además, como cepillo eléctrico para suelos tiene una luz LED.

Precio

Todo esto puede ser tuyo por 64,99 euros, es una compra que agradecerás seguro.