Máxima alerta de la Policía por la fuga de un fugitivo muy peligroso para los menores

La Policía Nacional ha encendido todas las alarmas por la fuga de un fugitivo de "alta peligrosidad" para menores. Se trata de un hombre acusado de abusos y agresión sexual a niños que se busca en toda España. "Tu colaboración es fundamental", subraya el Cuerpo de la Policía Nacional a través de sus redes sociales, que pide que si se tiene información a cerca de su paradero se escriba al siguiente correo electrónico: losmasbuscados@policia.es

El fugitivo se llama Daniel Vázquez Patiño. Según recoge la descripción de la Policía Nacional, es de "complexión obesa, castaño con entradas y tiene los ojos marrones". Es de La Coruña, tiene 46 años y mide 1,70. Sobre él "hay una orden de detención e ingreso en prisión por abusos y agresión sexual a menores".

"Altamente peligroso"

La Policía Nacional lleva meses alertando de su fuga. Se trata, de hecho, "de uno de los diez fugitivos más buscados de España". "Es altamente peligroso y está en búsqueda por abuso de menores", alerta un agente. Junto a Daniel Vázquez, estos son los otros fugitivos más buscados del país.

La lista de fugitivos más buscados

Jesús Manuel Heredia Heredia, alias “El Pantoja” y natural de Algeciras (Cádiz), de 40 años. Se le considera uno de los mayores traficantes de droga de la historia de España, es líder del clan de "Los Pantoja", está vinculado al narcotráfico en el Campo de Gibraltar y se le considera discípulo de Abdellah El Haj, conocido como “el Messi del hachís”. De complexión obesa, 1,80 de altura, piel morena, ojos marrones y pelo oscuro con entradas.

Juan Herrera Guerrero, es natural de Puente Genil (Córdoba), de 53 años. Reclamado por abusos y agresiones sexuales a menores. Mide 1,73, es de complexión atlética, cabello castaño, piel blanca, ojos marrones y puede utilizar gafas graduadas.

Juan Miguel García Santos, de Vilanova de Arousa (Pontevedra), de 51 años. Buscado por tráfico de drogas, es considerado el cerebro de un entramado de narcotráfico gallego y está implicado en el envío de cocaína desde Ecuador camuflada en cargamentos de plátanos. Su complexión es obesa, tiene el cabello negro, piel blanca y ojos negros.

Manuel Rodríguez López, es de Barcelona y tiene 63 años. Acumula múltiples requisitorias por robos con violencia, tenencia ilícita de armas, lesiones y quebrantamiento de condena. Tiene una altura de 1,75, es de complexión delgada, cabello canoso, piel blanca y ojos marrones.

Martiño Ramos Soto, natural de Ourense, de 50 años. Era profesor y está condenado a 13 años de prisión por abusos sexuales a una alumna menor de edad, mediante prácticas sádicas, cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años. Su complexión es delgada, tiene la piel morena y el cabello canoso y rizado, con ojos marrones.

José María Pavón Pereira, de Huelva y de 52 años de edad. Está condenado a 41 años de prisión por el asesinato con alevosía y ensañamiento de dos personas en Granada. Tiene complexión atlética, mide 1,65, su cabello es moreno, piel blanca y ojos negros.

Ionut Ramon Raducan, alias “Florin”. Es natural de la ciudad rumana de Tecuci y tiene 33 años de edad. Se encuentra condenado por trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral, en un caso en el que obligó a su hermana menor y a su pareja a prostituirse en el Polígono Industrial Marconi (Madrid). De complexión atlética y una altura de 1,72, tiene el cabello castaño y la piel blanca.

Julio Herrera Nieto, es de Sancti-Spíritus (Salamanca), tiene 56 años y está reclamado por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. Se encontraría vinculado un grupo criminal de proveedores y distribuidores de heroína y cocaína a pequeños consumidores de la zona de Plasencia y alrededores. Su complexión es atlética, y mide 1,73, con ojos claros y es calvo.

Sergio Jesús Mora Carrasco, alias “Yeyo”. De Huelva y con 48 años de edad, está considerado uno de los mayores traficantes de drogas de Europa y, acusado de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, está especializado en el transporte marítimo de hachís mediante lanchas rápidas. Su complexión es obesa y mide 1,72, con piel blanca, ojos marrones y cabello oscuro.