Máxima alerta de la Policía por el mensaje que están recibiendo miles de personas
Las estafas están a la orden del día
Miles de personas están recibiendo un mensaje de texto por el que la Polícia ha lanzado una máxima alerta. Y es que las estafas están a la orden del día.
Un aviso relacionado con la época de rebajas que acabamos de comenzar y que se alargará hasta finales de febrero. Las rebajas no solo están en las tiendas físicas, también en las tiendas online, y es a partir de ese canal donde los estafadores tratan de sacar partido.
Así que mucho cuidado su recibes un mensaje de texto en el que te dicen que no han podido entregarte el paquete que estás esperando porque falta el número de casa y que te acompañan con una dirección de internet donde supuestamente cambiarlo.
No piques
Pues es un timo, no piques, seguro que pusiste bien el número de tu casa, pero el estafador lo que quiere con esta estrategia es tener el control de tu móvil y, quién sabe, igual también quiere acceso a tu cuenta del banco.
