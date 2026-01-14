Lo que come Delicious Martha, la nueva jurado de MasterChef, en un día cualquiera: té matcha, arroz con canónigos y aguacate, papaya...

¿Quién es Delicious Martha? Es la pregunta que los seguidores de MasterChef se están haciendo en España. Ella es la nueva integrante del jurado del famoso programa culinario en sustitución de Samantha Vallejo-Nágera . La famosa cocinera no estará por primera vez tras 13 años y 18 ediciones. Los que sí siguen son Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, a quienes se unirá la creadora de contenidos Delicious Martha.

Así es Martha Sanahuja

Con dos millones de seguidores en Instagram (@deliciousmartha), Marta Sanahuja, su verdadero nombre, fue reconocida Bloguera de Oro por Canal Cocina. Estudió Publicidad y Relaciones Públicas por su pasión por querer comunicar, pero al final la vida le llevó por la cocina, a través de la que también comunica. Se define como una "autodidacta en la cocina, en búsqueda constante de nuevos sabores, recetas desconocidas, ingredientes y retos que me empujen a aprender y perfeccionar cada día".

"Soy una fiel defensora de que la comida entra por los ojos y tiene que hacerte disfrutar y vivir una experiencia para que sea realmente buena", asegura.

Su menú diario

¿Y qué come la nueva jurado de MasterChef en un día cualquiera? Así lo ha desvelado a través de sus redes sociales. Para empezar y como desayuno, pleto y té matcha. Para media mañana, unas tostadas con aguacate y queso cotagge, y de queso fresco y verduras. Para comer, una buena ensalada de arroz, canónigos, queso freco, fresones y tomate, acompañada de huevos revueltos con extra de clara y plátano de postre.

Para merendar, papaya con ralladura de limón y tajín. Y de cena, huevos turcos.

La patata, el boniato y el pan integral le encantan

"Tenéis desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. No todos los días hago estas comidas y evidentemente voy variando mucho de alimentos. Aquí no veis legumbre, pero como bastantes días a la semana. Igual que otros alimentos como la patata, el boniato o el pan integral, que me encantan. Las cantidades varían según la persona, su nivel de vida y actividad, por eso solo os doy ingredientes", detalla en su cuenta de Instagram.

El motivo del adiós de Samantha

Según explica RTVE , la marcha de Samantha Vallejo-Nágera se debe a que la chef tendrá nuevas iniciativas en el audiovisual y proyectos relacionados con gastronomía y estilo de vida, y además seguirá con sus negocios de hostelería.

A partir de ahora, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Delicious Martha se encargarán de asesorar, catar, evaluar y compartir sus conocimientos con los aspirantes de ‘MasterChef 14’, que inicia ahora sus grabaciones.