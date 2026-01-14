La olla express, el aliado perfecto en tu cocina que debes usar con precaución: el accidente más recurrente que puedes sufrir si no le realizas un correcto mantenimiento

La olla exprés u olla rápida, es una maravilla que nos permite ahorrar mucho tiempo en la cocina, pero al mismo tiempo requiere unos cuidados y un mantenimiento para evitar riesgos. Y es que hay muchos testimonios de personas a los que les ha estallado la olla u otras que han dejado de usarla, por miedo a que pueda ocurrir.

"En mi opinión, las medidas de seguridad de todos los fabricantes han aumentado muchísimo, y si no me equivoco, todas las ollas actuales tienen al menos una doble válvula, que minimiza bastante el peligro de un accidente", explica Begoña Pérez, conocida en redes como "La ordenatriz".

Y es que la experta asegura que, de la misma manera que a un coche hay que ir hacerle la revisiones, con la olla express pasa lo mismo. "Tenemos que vigilar muy bien el estado de la goma y la limpieza de las válvulas. En muchas ferreterías de barrio, ellos mismos se encargan de esta tarea, por lo que si tienes un miedo especial, te invito a que te acerques y que sean los profesionales, los que la pongan a punto".

Otro tema importante es la cantidad de alimentos que podemos poner. "Nunca jamás hay que superar el máximo indicado en la olla. Y por otro lado, si el alimento que vamos a cocinar aumenta de tamaño durante la cocción, como puede ser el arroz o las legumbres, no deberíamos sobrepasar la mitad de capacidad de la olla", añade "La ordenatriz".

Una olla, infinitas opciones

Este tipo de ollas, gracias a su cierre hermético, pueden alcanzar presiones por encima de la presión atmosférica, esto consigue elevar el punto de ebullición del agua desde los 100ºC hasta los 120ºC. Así, disminuimos considerablemente el tiempo de cocción normal de los alimentos.