Ojo con las anchoas: alertan de un lote en mal estado que provoca urticaria, vómitos y dolores de cabeza
Se ha mandado la retirada de los productos afectados que provocan histamina
Si consumes anchoas en conserva, hay un lote procedente de Italia afectado que puede ocasionar problemas para la salud.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Italia relativa a la presencia de histamina en pasta de anchoas de la marca Zarotti con fecha de caducidad para julio de 2026.
Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Canarias y Madrid, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.
Ya se ha ordenado la retirada de estos productos, pero en el caso de tenerlos en el domicilio, la AESAN pide a la población que no los consuma, aunque estén en fecha.
En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la intoxicación por histamina (urticaria en palmas de las manos, cara, cabeza y orejas; dolor de cabeza y mareos; dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea) se recomienda acudir a un centro de salud.
¿Qué es la histamina?
La histamina es una molécula esencial que actúa como neurotransmisor y mediador en el cuerpo, fundamental en la respuesta inmune (alergias, defensas), digestión (producción de ácido) y mantenimiento de la vigilia, liberándose ante estímulos como alérgenos o infecciones, causando síntomas como inflamación y picor, aunque su exceso puede provocar intolerancia si no se metaboliza bien.
- Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: 'Será una gran oportunidad
- De Madrid a Cornellana: la pareja que compró la casa de postas para escapar del ruido urbano y la contaminación
- Vox denunciará al Ayuntamiento de Oviedo ante el Principado por utilizar el Campo San Francisco como un 'recinto ferial
- El increíble 'boom' en Asturias por el ansiado eclipse solar: alojamientos casi llenos (incluso barcos) y 950 euros por noche
- Así será la gran parada del HUCA: con dos dársenas para absorber los 430 autobuses al día
- La Aemet alerta de la bajada de temperaturas en Asturias: vuelven los valores bajo cero
- Adrián González, director del instituto de Cangas del Narcea: 'Una posibilidad para dejar de perder matrículas es aumentar la FP
- Tres empresas asturianas, entre las 200 más atractivas para trabajar en España