Ojo con las anchoas: alertan de un lote en mal estado que provoca urticaria, vómitos y dolores de cabeza

Si consumes anchoas en conserva, hay un lote procedente de Italia afectado que puede ocasionar problemas para la salud.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Italia relativa a la presencia de histamina en pasta de anchoas de la marca Zarotti con fecha de caducidad para julio de 2026.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Canarias y Madrid, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Ya se ha ordenado la retirada de estos productos, pero en el caso de tenerlos en el domicilio, la AESAN pide a la población que no los consuma, aunque estén en fecha.

En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la intoxicación por histamina (urticaria en palmas de las manos, cara, cabeza y orejas; dolor de cabeza y mareos; dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea) se recomienda acudir a un centro de salud.

¿Qué es la histamina?

La histamina es una molécula esencial que actúa como neurotransmisor y mediador en el cuerpo, fundamental en la respuesta inmune (alergias, defensas), digestión (producción de ácido) y mantenimiento de la vigilia, liberándose ante estímulos como alérgenos o infecciones, causando síntomas como inflamación y picor, aunque su exceso puede provocar intolerancia si no se metaboliza bien.