Colas en Lidl para hacerse con el tendedero extensible por menos de 30 euros: admite hasta dos cargas de lavadora y tiene cuerdas xxl

En invierno, intentar que la ropa se seque al aire fuera de casa es casi misión imposible. La humedad, la lluvia y las bajas temperaturas hacen que las coladas acaben tardando días en secarse, no sin antes pillar cierto olor a humedad o a ropa mal lavada.

Por ello, lo más socorrido es tirar de tendedero y dejar la ropa dentro de casa. Sin embargo, muchos de estos accesorios no admiten más de una lavadora y hace que acabes o teniendo dos tendederos o incluso colgando algunas prendas en las puertas de casa.

Pero esto parece haber llegado a su fin con los tendederos extensibles. Un formato cada vez más utilizado por aquellos que viven en climas fríos y húmedos que quieren ahorrar espacio.

En este caso, Lidl ha sacado una buena opción por menos de 30 euros. Así, por solo 29,99 podrás llevarte a casa un tendedero extensible que admite hasta dos coladas.

Tendedero extensible / Lidl

Características