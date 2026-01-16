Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Colas en Lidl para hacerse con el tendedero extensible por menos de 30 euros: admite hasta dos cargas de lavadora y tiene cuerdas xxl

El complemento perfecto para tu colada

Colas en Lidl para hacerse con el tendedero extensible por menos de 30 euros: admite hasta dos cargas de lavadora y tiene cuerdas xxl

Colas en Lidl para hacerse con el tendedero extensible por menos de 30 euros: admite hasta dos cargas de lavadora y tiene cuerdas xxl

P. T. García

En invierno, intentar que la ropa se seque al aire fuera de casa es casi misión imposible. La humedad, la lluvia y las bajas temperaturas hacen que las coladas acaben tardando días en secarse, no sin antes pillar cierto olor a humedad o a ropa mal lavada.

Por ello, lo más socorrido es tirar de tendedero y dejar la ropa dentro de casa. Sin embargo, muchos de estos accesorios no admiten más de una lavadora y hace que acabes o teniendo dos tendederos o incluso colgando algunas prendas en las puertas de casa.

Pero esto parece haber llegado a su fin con los tendederos extensibles. Un formato cada vez más utilizado por aquellos que viven en climas fríos y húmedos que quieren ahorrar espacio.

En este caso, Lidl ha sacado una buena opción por menos de 30 euros. Así, por solo 29,99 podrás llevarte a casa un tendedero extensible que admite hasta dos coladas.

Tendedero extensible

Tendedero extensible / Lidl

Características

  • Tendedero 110 x 60 cm
  • Alas flexibles extensibles: de 110 cm a 176 cm de longitud total
  • Espacio para hasta dos cargas de lavadora
  • Cuerdas XXL extra gruesas en la parte central para un secado sin arrugas
  • Incluye soporte para prendas pequeñas
  • Extra ligero gracias a las cuerdas de aluminio
  • Patas paralelas y articulaciones extra largas que garantizan una posición estable
  • Protección contra arañazos en las ruedas para un transporte fácil y seguro
  • Seguro de transporte para un almacenamiento seguro y que ahorra espacio

