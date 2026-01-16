Colas en Lidl para hacerse con el tendedero extensible por menos de 30 euros: admite hasta dos cargas de lavadora y tiene cuerdas xxl
El complemento perfecto para tu colada
En invierno, intentar que la ropa se seque al aire fuera de casa es casi misión imposible. La humedad, la lluvia y las bajas temperaturas hacen que las coladas acaben tardando días en secarse, no sin antes pillar cierto olor a humedad o a ropa mal lavada.
Por ello, lo más socorrido es tirar de tendedero y dejar la ropa dentro de casa. Sin embargo, muchos de estos accesorios no admiten más de una lavadora y hace que acabes o teniendo dos tendederos o incluso colgando algunas prendas en las puertas de casa.
Pero esto parece haber llegado a su fin con los tendederos extensibles. Un formato cada vez más utilizado por aquellos que viven en climas fríos y húmedos que quieren ahorrar espacio.
En este caso, Lidl ha sacado una buena opción por menos de 30 euros. Así, por solo 29,99 podrás llevarte a casa un tendedero extensible que admite hasta dos coladas.
Características
- Tendedero 110 x 60 cm
- Alas flexibles extensibles: de 110 cm a 176 cm de longitud total
- Espacio para hasta dos cargas de lavadora
- Cuerdas XXL extra gruesas en la parte central para un secado sin arrugas
- Incluye soporte para prendas pequeñas
- Extra ligero gracias a las cuerdas de aluminio
- Patas paralelas y articulaciones extra largas que garantizan una posición estable
- Protección contra arañazos en las ruedas para un transporte fácil y seguro
- Seguro de transporte para un almacenamiento seguro y que ahorra espacio
- Muere el pasajero de un avión en el Aeropuerto de Asturias: una viajera y sanitarios de una UVI móvil desplazada (el aeródromo ya no tiene ambulancia) intentaron reanimarle
- Cura busca hostelero: el sacerdote de uno de los santuarios más visitados de Asturias ofrece regentar un bar a 1.200 metros de altitud
- La cantante asturiana que triunfa con una orquesta gallega: 'Es muy exigente, pero me encanta y me he adaptado muy bien
- Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”
- Este gigante de la moda cierra su último local propio en Oviedo y atraviesa una grave crisis económica
- Reabre una de las cafeterías más conocidas de Avilés (y no es el único cambio en el pequeño comercio local)
- Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: 'Será una gran oportunidad
- Nacho Manzano sopesa el cierre de su restaurante con estrella Michelin NM