El desconocido outlet de decoración de Amancio Ortega, que es único en España y tiene chollos durante todo el año
Los últimos jueves de cada mes todos los artículos de este Zara Home "low cost" tienen una rebaja del 30%
Muchos no saben ni que existe. Es el gran outlet de Amancio Ortega de Zara Home, único en España y en el que puedes encontrar chollos durante todo el año. La tienda abrió sus puertas en 2022 y está en el centro comercial The Syle Outlets de San Sebastián de los Reyes (calle de Salvador de Madariaga, Madrid). Son 400 metros cuadrados de superficie en los que se puede encontrar de todo: cocina, salón, dormitorio, baños... Y hasta bebé y niño.
Este Zara Home "low cost" vende artículos de campañas anteriores a precios reducidos. Los descuentos llegan en algunos casos el 50%. Por ejemplo, en estos momentos se puede encontrar una gran variedad de adornos navideños, como cuenta la madre influencer @mommyseeker. Según aseguran en su página web, en su interior podrás encontrar "alta calidad a precios irresistibles".
Super precios los últimos jueves de cada mes
"Los últimos jueves de cada mes, está todo con el 30% de descuento", asegura en sus redes sociales la influencer. Con esa rebaja, se pueden encontrar sábanas de 6 a 12 euros, fundas de cojín de 1,5 a 7 euros, pijamas a 12 euros, accesorios para el árbol de Navidad de 2 a 5 euros...
Inclusión laboral
La tienda pertenece al proyecto For&From, una iniciativa social de Inditex que persigue la inclusión laboral de personas con discapacidad a través de franquicias sociales. En el mismo centro comercial de San Sebastián de los Reyes hay otros outlets para el hogar interesantes como el de Home & Cook o Textura.
