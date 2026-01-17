Colas en Lidl para conseguir el pulverizador que elimina las rayas del exterior de las ventanas y persianas con una pasada

Lidl sigue seduciendo a los consumidores y ampliando su clientela. A principios de 2026, Lidl confirma más que nunca su estatus de aliado imprescindible del poder adquisitivo. Durante mucho tiempo asociada únicamente a la compra de alimentos a bajo precio, la marca ha evolucionado profundamente. Hoy en día, la marca de descuento ofrece una gama rica y diversificada. Esta abarca desde productos de uso diario hasta artículos para el hogar, el ocio, la ropa o incluso equipamiento de temporada.

Una estrategia ganadora que permite a los clientes ahorrar en todas sus compras. Y más aún en estos días, en plena temporada de rebajas. Las promociones específicas y los precios ajustados marcarán el ritmo del mes de enero, ofreciendo a los consumidores la oportunidad ideal para empezar con buen pie después de las fiestas.

Para que todo el mundo pueda recuperar su poder adquisitivo, la marca también apuesta por el desarrollo de sus gamas de "precios bajos". Estas últimas están diseñadas para ofrecer una respuesta concreta a la inflación. Siguiendo esta lógica, Lidl también multiplica las sorpresas agradables en lo que respecta a los artículos para el hogar. Es el caso del limpiacristales universal 2 en 1 de Wenko,que combina eficacia y precio reducido. Fácil de usar, permite obtener superficies limpias y sin marcas, sin necesidad de invertir en material costoso.

Este ingenioso modelo combina dos funciones en una sola herramienta. Se trata de un depósito con pulverizador integrado y una almohadilla muy suave para limpiar la superficie de un solo movimiento. De este modo, ahorrará un tiempo precioso y reducirá los desplazamientos entre los diferentes accesorios. Otra ventaja: su mango ergonómico le ayuda a alcanzar las superficies en altura. Ligero y fácil de manejar, este limpiacristales universal es ideal para todas las superficies acristaladas. Ventanas, espejos, ventanales o mamparas de ducha. Su formato está pensado para simplificar las tareas domésticas. Usarlo no puede ser más sencillo.

Solo tienes que pulverizar y pasar el limpiacristales de microfibra para obtener cristales limpios y sin rayas. Ya no tendrás que hacer malabarismos con el pulverizador, el paño y la escobilla.

Su depósito tiene una generosa capacidad de unos 110 ml, lo que le evita tener que ir y venir al lavabo cada dos minutos mientras limpia. Este modelo, a la venta en Lidl, viene con dos fundas extraíbles. Una para la limpieza en húmedo y otra de felpa para quitar el polvo. Ambas se lavan fácilmente, lo que te permite reutilizarlas infinitas veces. Y, como siempre en Lidl, el precio es una auténtica sorpresa: este práctico accesorio cuesta solo 5,99 euros tras un descuento del 70%.