Un experto avisa que poner la ropa a secar encima de un radiador es "lo peor del mundo mundial": "Es un desastre para la eficiencia energética"
Como alternativa, Jorge Morales, que es ingeniero industrial, propone usar accesorios como perchas adosadas a la fuente de calor: "Así se pierde algo, pero poco"
Llueve y hace mucho frío fuera. Y por más que tienes la calefacción encendida en casa no te seca la ropa. ¿Qué haces? Ponerla encima de los radiadores. Sábanas, toallas, pantalones, camisetas... De todo.
Un "desastre"
Aunque "entienden" la desesperación de muchos españoles por secar la ropa en esta época del año, los expertos alertan de que ponerla encima de los radiadores es malísimo. "Lo peor del mundo mundial", asegura el ingeniero industrial y experto en energía Jorge Morales de Labra, que participó hace unos días en "La Tarde" de la Cope. "Es echar por tierra toda la tecnología. Es un desastre desde el punto de vista de la eficiencia energética", añadió.
¿Y qué alternativa hay?
Y es que al cubrir los radiadores, impedimos que el calor se distribuya correctamente por la vivienda. Como alternativa, Morales propone utilizar perchas adosadas al radiadoro simplemente colocar la ropa encima de una silla cerca de la fuente de calor.
"Yo lo entiendo, pero hay accesorios para secar la ropa. Hay uno que es muy sencillo, que es poner una silla enfrente. Colocas en ella la ropa, pero sin tapar el radiador. Este es el de toda la vida, el que tenía mi abuela y el más fácil. Pero es que ahora puedes comprar por menos de 10 euros una especie de perchas que se adosan al radiador. El enganche de la percha quita algo de eficiencia, pero muy poquito. Nada que ver en comparación a que si lo que haces es tapar el radiador, que eso es un desastre desde el punto de vista de la eficiencia energética", explicó.
¿Hay que dejar la calefacción encendida todo el día?
Este ingeniero también zanjó el mito de que se ahorra más energía dejando la calefacción conectada todo el tiempo. "Aunque salgas cinco minutos a comprar el pan, merece la pena apagar la calefacción. Es indiscutible de que ahorras energía, está demostrado matemáticamente", aseguró.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), habla de que apagando la calefacción durante la noche (no vale con bajar la temperatura) se consigue un ahorro de casi el 70%. "Si la apagas por la noche completamente, el ahorro podría llegar al 67%. Eso sí, la casa estaría fría al levantarse, por lo que si hay personas mayores o niños pequeños lo recomendable es encender la calefacción al menos una hora antes de que ellos se levanten y no apagarla por completo. Los termostatos inteligentes son una herramienta muy útil para programar los encendidos y apagados", afirman.
