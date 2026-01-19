Largas filas en Decathlon para hacerse con la bicicleta eléctrica urbana con casi 100 kilómetros de autonomía y que estos días cuesta poco más de 600 euros

Los amantes de las bicicletas eléctricas o aquellos que estén deseando hacerse con una para su uso personal o para un regalo inolvidable, están de enhorabuena. Decathon tiene estos días, no una oferta, un auténtico chollo, con una rebaja espectacular en un producto que no deja indiferente a nadie. Moverse por la ciudad sin esfuerzo y sin sudar es una de las grandes demandas de la movilidad urbana actual. En este contexto, Decathlon presenta la bicicleta eléctrica EK15, un modelo pensado para facilitar los desplazamientos cotidianos y convertirlos en una experiencia cómoda, eficiente y accesible.

Diseñada para el día a día, la EK15 incorpora un sistema de asistencia eléctrica que alcanza hasta los 25 km/h, permitiendo recorrer trayectos urbanos con agilidad, ya sea para ir al trabajo, hacer la compra o disfrutar de un paseo. Su motor brushless de 250W, integrado en la rueda trasera de 27,5 pulgadas, ofrece una asistencia progresiva y reactiva, capaz de afrontar pendientes de hasta 25 grados sin que el esfuerzo físico sea un problema.

Uno de los puntos fuertes del modelo es su autonomía. La batería de ion-litio de 36V y 13Ah (468 Wh) proporciona entre 40 y 90 kilómetros por carga, dependiendo del estilo de conducción, el desnivel y el nivel de asistencia seleccionado. Esta capacidad la convierte en una opción válida tanto para desplazamientos diarios como para salidas de fin de semana. Además, la batería se recarga por completo en un plazo de entre 6,5 y 7 horas con el cargador incluido.

En cuanto a la estructura, la EK15 apuesta por la robustez y la durabilidad. Su cuadro de acero estructural al carbono está pensado para un uso intensivo y soporta una carga máxima de hasta 120 kg. Con un peso total de 26,4 kg, el modelo se comercializa en varios colores —negro, gris, negro azul y negro rojo— adaptándose a distintos gustos y estilos.

El confort de conducción es otro de los aspectos destacados. Las ruedas de 27,5 pulgadas con neumáticos de 2,125 pulgadas garantizan estabilidad y una rodadura suave, mientras que la horquilla delantera con suspensión absorbe las irregularidades del terreno, ofreciendo mayor comodidad incluso en adoquines o baches urbanos.

La seguridad también ocupa un lugar central en este modelo. La EK15 incorpora frenos de disco mecánicos tanto en la rueda delantera como en la trasera, asegurando una frenada eficaz y progresiva en cualquier condición meteorológica. A ello se suma una transmisión de siete velocidades que permite adaptar el pedaleo a subidas, llanos o descensos con suavidad y precisión.

Para completar el conjunto, la bicicleta cuenta con un sistema de iluminación integrado, con un potente faro delantero y luz trasera, que mejora la visibilidad tanto de día como de noche y cumple con la normativa vigente. Además, el cuadro de instrumentos multifunción con pantalla LCD situada en el manillar ofrece información clave en tiempo real, como el nivel de batería, la velocidad, la distancia recorrida y el modo de asistencia seleccionado.

Con la EK15, Decathlon refuerza su apuesta por una movilidad más sostenible, práctica y adaptada a las necesidades reales de los usuarios urbanos, posicionando esta bicicleta eléctrica como una aliada eficaz para los desplazamientos cotidianos.

Lo mejor de esta bicicleta urbana eléctrica es su precio, dado que tiene un descuento de 850 euros y ha pasado de costar 1499,99 euros a tener un precio de 649,999 euros.