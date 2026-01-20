Aterriza en Decathlon la nueva bicicleta eléctrica de montaña con autonomía para casi 150 kilómetros, asistencia hasta 25km/h y a un precio que vuela

El mercado de las bicicletas eléctricas sigue creciendo. Y lo menos que se puede decir es que Decathlon lo sabe muy bien. La marca sigue esta tendencia con mucha ambición. En particular, ha sacado a la venta una bicicleta de montaña eléctrica que está arrasando. La marca presenta un nuevo modelo que ya está llamando la atención gracias a su competitiva relación calidad-precio. La UB400B, diseñada por Urbanbiker, llega a la página web de Decathlon con un posicionamiento que seduce a los amantes de las emociones fuertes.

Esta bicicleta eléctrica de montaña está dirigida a aquellos que desean enfrentarse a los terrenos más exigentes sin renunciar a un confort extraordinario. Su presencia en el catálogo refuerza la imagen de Decathlon como una marca capaz de ofrecer material potente sin disparar el presupuesto. La UB400B presenta características que llaman inmediatamente la atención de los ciclistas experimentados. La batería de 48 V integrada en el cuadro impresiona por su capacidad para ofrecer una potencia constante. Este diseño da como resultado una bicicleta equilibrada, agradable y eficaz incluso en los senderos más complicados.

El motor Bafang de 250 W instalado en la rueda trasera garantiza una asistencia fluida que acompaña en las subidas y los recorridos técnicos. La asistencia alcanza los 25 km/h, lo que es más que suficiente para las salidas deportivas.

Decathlon también destaca la cómoda lectura del rendimiento gracias a una pantalla LCD conectada que indica la velocidad, la autonomía y los diferentes niveles de asistencia. La UB400B tenía un precio de 1899 euros, un precio muy copmpetitivo para una bicicleta con estas especificaciones. La autonomía anunciada puede alcanzar los 140 km en modo ECO. Esto permite realizar largos recorridos sin preocuparse por la recarga. La entrega a domicilio sigue siendo gratuita. Además, Decathlon ofrece la posibilidad de pagar en tres o cuatro plazos sin intereses.

La bicicleta también cuenta con varios elementos esenciales para la seguridad. Los frenos de disco hidráulicos garantizan una respuesta precisa, incluso en descensos pronunciados El cuadro de aluminio también presenta una solidez notable para un peso razonable y soporta hasta 125 kg. La pantalla LCD compatible con Bluetooth permite acceder rápidamente a los parámetros. Los neumáticos Maxxis Forecaster garantizan un excelente agarre. Y esto, ya sea sobre tierra, grava o caminos de montaña. Todas estas características refuerzan la credibilidad de Decathlon a la hora de ofrecer una bicicleta eléctrica de montaña completa.

La batería integrada cuenta con un sistema Smart BMS que optimiza la durabilidad y el rendimiento. Esta tecnología protege la batería contra sobrecargas y variaciones de temperatura. Los ciclistas también se benefician de un material duradero. Esto supone una gran ventaja para quienes recorren largas distancias. Decathlon destaca esta fiabilidad para atraer a un público variado. Desde ciclistas ocasionales hasta aficionados a las escapadas técnicas.

La UB400B se convierte así en la compañera ideal para las salidas deportivas. Puede superar pendientes pronunciadas sin esfuerzo apreciable. Esto permite concentrarse en la trayectoria en lugar de en el esfuerzo físico. Los ciclistas que exploran el bosque, la montaña o los caminos pedregosos aprecian la calidad de la asistencia eléctrica. La generosa autonomía favorece las escapadas de un día completo, un detalle importante para quienes disfrutan de los recorridos largos.