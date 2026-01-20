Aterriza en Lidl el calefactor más barato del mercado: disponible en dos colores por solo 7,99 euros

Llega el frío y necesitamos estar preparados para combatirlo. Así que nada mejor que un calefactor, un aparato pequeño que podemos utilizar en cualquier habitación y que, en un momento, nos dará el calor esperado. Pues en Lidl aterriza además, el más barato del mercado, que puedes conseguir en dos colores por solo 7,99 euros.

Un calefactor que también puedes utilizar como ventilador y que tiene regulación de temperatura continua y dos niveles de calefacción.

Calefactor. / Lidl

Además, no tengas miedo con su uso, ya que viene con protección antivuelco y contra sobrecalientamiento para mayor seguridad.

Pero no solo eso, si quieres moverlo de un lado a otro de la habitación, tiene un asa integrada en la parte trasera.

Colores

Este calefactor que puedes comprar en Lidl en blanco y negro, tiene un precio que suele rondar los 21,90 euros en las plataformas de venfa online, pero en Lidl está mucho más barato. De hecho, parte de un precio de 9,99 euros que no es el precio final, ya que le aplican a mayores un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 7,99 euros.