Colas en Decathlon para hacerse con la mochila viral que te servirá como equipaje de mano en el avión y que cuesta menos de 14 euros
Una mochila multiusos que te dará mucho servicio
Cada vez hay más líos con el equipaje de mano en los aviones, pues en Decathlon tienen la mochila viral que podrás usar como equipaje de mano en el avión y que cuesta menos de 14 euros. Se formarán colas en Decathlon para hacerse con una de ellas.
Se trata de una mochila multiusos que te dará mucho servicio. Bajo la reconocida firma de Decathlon Quechua, es una mochila de montaña y senderismo de 30 litros de capacidad, concretamente el modelo NH100 que está disponible en tres colores, gris, azul y negro.
Además de ser espaciosa, también es muy cómoda al contar con un panel trasero ventilado y tirantes acolchados con espuma. También tiene una serie de bolsillos esenciales.
Sus dimensiones son de 50x26x20 centímetros, con lo que muchas compañías aéreas te la dejarán pasar como equipje de mano. Tiene un compartimento y seis bolsillos, tres con cremalleras, dos portabidones y un separador.
Rebajas
Su precio de venta recomendado es de 19,99 euros, pero ahora estamos en rebajas y tiene un descuento del 30 por ciento, con lo que se queda en 13,99 euros.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Colas en Decathlon tras tirar el precio de su nueva bicicleta eléctrica de montaña con más de 180 kilómetros de autonomía: ideal para carretera o monte
- Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
- El Águila Negra de Colloto echa el vuelo: comienzan las primeras obras para transformar la antigua fábrica de cervezas en el Edificio del Agua del Principado
- Atención conductores: corte de tráfico de diez horas en una de las arterias principales de Oviedo para el próximo domingo
- Buenas noticias para los ciclistas: Oviedo vuelve a permitir el uso de las bicicletas en las calles peatonales
- Jessica Bueno pide ayuda desesperada tras ser víctima del accidente de tren en Adamuz: la última hora sobre el estado de la modelo
- La Policía Nacional emite un aviso urgente que afecta, en mayor medida, a Gijón: 'No tengas todas las ventanas abiertas