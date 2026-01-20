Colas en Decathlon para hacerse con la mochila viral que te servirá como equipaje de mano en el avión y que cuesta menos de 14 euros

Cada vez hay más líos con el equipaje de mano en los aviones, pues en Decathlon tienen la mochila viral que podrás usar como equipaje de mano en el avión y que cuesta menos de 14 euros. Se formarán colas en Decathlon para hacerse con una de ellas.

Se trata de una mochila multiusos que te dará mucho servicio. Bajo la reconocida firma de Decathlon Quechua, es una mochila de montaña y senderismo de 30 litros de capacidad, concretamente el modelo NH100 que está disponible en tres colores, gris, azul y negro.

Mochila Decathlon. / Decathlon

Además de ser espaciosa, también es muy cómoda al contar con un panel trasero ventilado y tirantes acolchados con espuma. También tiene una serie de bolsillos esenciales.

Sus dimensiones son de 50x26x20 centímetros, con lo que muchas compañías aéreas te la dejarán pasar como equipje de mano. Tiene un compartimento y seis bolsillos, tres con cremalleras, dos portabidones y un separador.

Rebajas

Su precio de venta recomendado es de 19,99 euros, pero ahora estamos en rebajas y tiene un descuento del 30 por ciento, con lo que se queda en 13,99 euros.