Colas en Lidl para hacerse con la solución definitiva con la que podrás cocinar y ahorrar dinero al mismo tiempo
Tiene un descuento del 20 por ciento
Cocinar y ahorrar dinero al mismo tiempo. ¿Es eso posible? Pues en Lidl están convencidos de ello con un producto que además tiene un descuento del 20 por ciento, se formarán colas en Lidl para hacerse con uno de ellos.
Se trata de una olla a presión de la marca Tefal con seis litros de capacidad que permite una cocción de bajo consumo energético, es decir, ahorrarás dinero cada vez que la utilices.
Y no solo eso, es que esta olla a presión que venden en Lidl te permite los más diversos tipos de preparaciones, como cocinar, cocer al vapor, dorar y estofar. Además, tiene inserto de vapor.
La olla a presión permite una óptima conservación de los nutrientes y cuenta con un sistema de seguridad Secure 5 (patentado) y regulador de cocción de 2 niveles. Por un lado, nivel intensivo (117 °C, por ejemplo, para carne y pescado); y por el otro nivel suave (112 °C, por ejemplo, para verduras, arroz, patatas).
Tiene cesta con trípode y es apto para lavavajillas, excepto la tapa y el anillo de sellado.
Cuenta con una base encapsulada de inducción fuerte y duradera para una distribución del calor perfecta y uniforme y una estabilidad óptima; además de ser apta para todo tipo de cocinas, incluida la inducción.
Dispone de un mango largo para una apertura y cierre cómodo; así como un sistema de cierre automático: el mango encaja audiblemente cuando está correctamente cerrado. Por último, tiene un mango corto para un transporte seguro.
Precio
¿Y cuánto estarías dispuesto a pagar por esta maravilla? Pues su precio de venta recomendado es de 49,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 39,99 euros.
