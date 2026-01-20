Lidl dice adiós al cubo de basura con su solución plana y rectangular que ya no va en el suelo: apto para lavavajillas
El sistema impide eficazmente la entrada de aire y agua una vez sellada la bolsa
Reducir el desperdicio de alimentos se está convirtiendo en una prioridad para muchos hogares. Entre los productos olvidados en el fondo del frigorífico y los alimentos que se deterioran demasiado rápido, las pérdidas se acumulan. Lidl lo sabe bien.
Ante el desperdicio de alimentos, las marcas multiplican las soluciones prácticas. Lidl ha decidido seguir esta tendencia lanzando un aparato diseñado para conservar mejor los alimentos en el día a día. En la cocina, la elección de los equipos resulta indispensable para la organización y la durabilidad de los productos. Ya no basta con un buen almacenamiento. Y con razón, ya que la conservación sigue siendo un reto fundamental. Lidl ofrece precisamente un aparato capaz de prolongar la vida útil de los alimentos y que, además, es fácil de usar. Se trata de una máquina de envasado al vacío diseñada para satisfacer las necesidades cotidianas de los hogares.
Comercializado bajo la marca Silver Crest, este aparato tiene una potencia de 160 W. Su objetivo es claro. Se trata de limitar el contacto del aire con los alimentos para ralentizar su deterioro.
Gracias a este proceso, se conserva la frescura durante más tiempo, ya se trate de carne, verduras, queso o platos preparados. Lidl ha decidido apostar por una tecnología ya conocida, pero accesible a un precio muy asequible. A diferencia de algunos modelos imponentes y costosos que se encuentran en otras marcas, esta máquina de vacío se distingue por su formato compacto. Su diseño plano y rectangular permite guardarla fácilmente en una encimera o en un armario.
Los bordes redondeados y el acabado en acero inoxidable aportan un toque moderno, adecuado para cualquier cocina.
Lidl también ha trabajado en la facilidad de uso. El aparato funciona con corriente eléctrica y dispone de varios modos adaptados a los diferentes tipos de alimentos. Existe una función específica para los productos húmedos. Esto permite evitar fugas de líquido. Otra opción, más suave, protege también los alimentos frágiles que podrían aplastarse al envasarlos al vacío.
El sistema impide eficazmente la entrada de aire y agua una vez sellada la bolsa. Una bandeja de goteo extraíble recoge los posibles residuos y se puede lavar en el lavavajillas, lo que facilita su mantenimiento. Esta máquina de vacío Lidl admite rollos de 30 centímetros de ancho y hasta 5 metros de largo. También incorpora un cortador de láminas, lo que permite ajustar con precisión el tamaño de las bolsas en función de los alimentos que se vayan a conservar.
Las luces indicadoras acompañan cada paso, ofreciendo un control visual claro del proceso. También hay un compartimento dedicado al almacenamiento del cable. Es un detalle apreciable para mantener el espacio ordenado. Con unas dimensiones de 40,6 x 15,9 x 9,4 centímetros y un peso aproximado de 1,76 kilos, el aparato es fácil de manejar. Lidl ha buscado claramente combinar rendimiento y ergonomía en un formato accesible.
La compra incluye un rollo de film compatible con el microondas y garantizado sin BPA. Este film mide aproximadamente 300 centímetros de largo por 28 centímetros de ancho. Esto permite empezar a utilizar la máquina inmediatamente.
Este detalle refuerza aún más el aspecto «listo para usar» del producto que ofrece Lidl. En cuanto al presupuesto, la marca ha decidido dar un golpe de efecto. El aparato tiene un precio de 29,99 euros, lo que supone un precio claramente inferior al de muchos aparatos similares. De este modo, Lidl pone el envasado al vacío al alcance de un amplio público, sin renunciar a ninguna de las funciones esenciales.
