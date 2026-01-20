Lidl vende el chaleco acolchado para hombre más barato del mercado: disponible en dos colores por 10,99 euros

Toca renovar el armario y no puede faltar un chaleco acolchado como el que venden en Lidl que además es el más barato del mercado. Está disponible en dos colores y solo cuesta 10,99 euros.

Se trata de una prenda con mucho estilo que está disponible en colores verde y azul. Pero lo que más te gustará de este chaleco que venden en Lidl es que es agradablemente ligero y cálido.

Chaleco acolchado. / Lidl

El material es en su mayoría (un 60 por ciento) algodón y cuenta con bolsillos laterales con cierre de botón a presión, adeás de tener la espalda extendida.

Además es de cuidado sencillo, ya que se puede lavar a máquina a un máximo de 40 grados. Eso sí, no se puede usar lejía y tampoco secar en secadora ni llevar a lavar en seco.

Sí se puede planchar, pero en un máximo de 110 grados, lo que sería el nivel 1, y no se puede planchar con vapor.

Precio

Finalmente, puedes hacerte con este chaleco por 10,99 euros, siendo el precio más barato, tal y como señalan desde Lidl.