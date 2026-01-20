Lo que no haces con tu olla rápida y puede ocasionar un accidente grave: "Hay que limpiar la goma después de cada uso y cambiarla una vez al año"
"Las válvulas hay que lavarlas también en profundidad", avisa Begoña Pérez, "La Ordenatriz"
"Un buen mantenimiento de la olla exprés u olla rápidaes fundamental para evitar sustos o accidentes graves". Así lo advierte Begoña Pérez, más conocida como La Ordenatriz, experta en limpieza y orden en el hogar. Al igual que un coche tiene que pasar la revisión, dice, una olla de este tipo "lo mismo". "Tenemos que vigilar muy bien el estado de la goma y la limpieza de las válvulas. En muchas ferreterías de barrio, ellos mismo se encargan de esta tarea", describe a través de sus redes sociales.
"La olla exprés es una maravilla que nos permite ahorrar mucho tiempo en la cocina, pero al mismo tiempo requiere unos cuidados y un mantenimiento para evitar riesgos. Hay muchos testimonios de personas a los que les ha estallado la olla u otras que han dejado de usarla, por miedo a que pueda ocurrir", alerta.
La goma
El primer consejo de La Ordenatriz es quitar y limpiar la goma de tapa después de cada uso. ¿Por qué? Porque "los restos de comida y suciedad pueden hacer que la olla no cierre de manera estanca". "Revísala para que no haya cambio de tamaño, color, haya perdido elasticidad o esté picada. También hay que sustituirla si nuestra olla pierde vapor o líquido por la unión del cuerpo con la tapa. Puedes encontrar los recambios en tu ferretería habitual y no suelen costar más de diez euros", explica. Y lo más importante: "Los técnicos recomiendan cambiarla una vez al año o cada dos, dependiendo del uso". Algo que muy pocas personas hacen.
Las válvulas
Tan fundamental es limpiar y revisar la goma como las válvulas. "Normalmente, las ollas rápidas tienen dos válvulas de seguridad. Hay que limpiarlas en profundidad y volver a montar todas las piezas", comenta.
Cantidad de comida
Otro consejo de uso correcto de las ollas rápidas es no pasarnos con la cantidad de alimentos que metemos en su interior. "Nunca jamás hay que superar el máximo indicado en la olla. Y por otro lado, si el alimento que vamos a cocinar aumenta de tamaño durante la cocción, como puede ser el arroz o las legumbres, no deberíamos sobrepasar la mitad de capacidad de la olla", subraya.
Agitar antes de abrir
Por último, La Ordenatriz recomienda, "después de cocinar y de que indicador haya bajado, agitar un poco antes de abrir para evitar que queden bolsas de aire y vapor que pueda saltar".
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Colas en Decathlon tras tirar el precio de su nueva bicicleta eléctrica de montaña con más de 180 kilómetros de autonomía: ideal para carretera o monte
- Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
- El Águila Negra de Colloto echa el vuelo: comienzan las primeras obras para transformar la antigua fábrica de cervezas en el Edificio del Agua del Principado
- Buenas noticias para los ciclistas: Oviedo vuelve a permitir el uso de las bicicletas en las calles peatonales
- Jessica Bueno pide ayuda desesperada tras ser víctima del accidente de tren en Adamuz: la última hora sobre el estado de la modelo
- La Policía Nacional emite un aviso urgente que afecta, en mayor medida, a Gijón: 'No tengas todas las ventanas abiertas
- Obras en dos de los túneles más transitados de Asturias: habrá cortes desde este lunes y durarán dos semanas