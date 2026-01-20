Lo que no haces con tu olla rápida y puede ocasionar un accidente grave: "Hay que limpiar la goma después de cada uso y cambiarla una vez al año"

"Un buen mantenimiento de la olla exprés u olla rápidaes fundamental para evitar sustos o accidentes graves". Así lo advierte Begoña Pérez, más conocida como La Ordenatriz, experta en limpieza y orden en el hogar. Al igual que un coche tiene que pasar la revisión, dice, una olla de este tipo "lo mismo". "Tenemos que vigilar muy bien el estado de la goma y la limpieza de las válvulas. En muchas ferreterías de barrio, ellos mismo se encargan de esta tarea", describe a través de sus redes sociales.

"La olla exprés es una maravilla que nos permite ahorrar mucho tiempo en la cocina, pero al mismo tiempo requiere unos cuidados y un mantenimiento para evitar riesgos. Hay muchos testimonios de personas a los que les ha estallado la olla u otras que han dejado de usarla, por miedo a que pueda ocurrir", alerta.

La goma

El primer consejo de La Ordenatriz es quitar y limpiar la goma de tapa después de cada uso. ¿Por qué? Porque "los restos de comida y suciedad pueden hacer que la olla no cierre de manera estanca". "Revísala para que no haya cambio de tamaño, color, haya perdido elasticidad o esté picada. También hay que sustituirla si nuestra olla pierde vapor o líquido por la unión del cuerpo con la tapa. Puedes encontrar los recambios en tu ferretería habitual y no suelen costar más de diez euros", explica. Y lo más importante: "Los técnicos recomiendan cambiarla una vez al año o cada dos, dependiendo del uso". Algo que muy pocas personas hacen.

Las válvulas

Tan fundamental es limpiar y revisar la goma como las válvulas. "Normalmente, las ollas rápidas tienen dos válvulas de seguridad. Hay que limpiarlas en profundidad y volver a montar todas las piezas", comenta.

Cantidad de comida

Otro consejo de uso correcto de las ollas rápidas es no pasarnos con la cantidad de alimentos que metemos en su interior. "Nunca jamás hay que superar el máximo indicado en la olla. Y por otro lado, si el alimento que vamos a cocinar aumenta de tamaño durante la cocción, como puede ser el arroz o las legumbres, no deberíamos sobrepasar la mitad de capacidad de la olla", subraya.

Agitar antes de abrir

Por último, La Ordenatriz recomienda, "después de cocinar y de que indicador haya bajado, agitar un poco antes de abrir para evitar que queden bolsas de aire y vapor que pueda saltar".