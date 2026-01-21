Aterriza en Lidl la batidora portátil con la que podrás preparar deliciosos batidos con un increíble descuento

Para preparar unos deliciosos batidos no hace falta tener una batidora de grandes dimensiones, basta con la batidora portátil que acaba de aterrizar a Lidl y que cuenta con un increíble descuento. Y es que tiene una gran potencia a pesar de su reducido tamaño.

Se trata de una batidora de baso de 500 watios de potencia con la que podrás moler, mezclar, batir y preparar batidos. Además, cuenta con protección contra sobrecalentamiento y pies antideslizantes.

Batidora. / Lidl

Además, cuenta con un montón de accesorios, como dos vasos bajos de 300 mililítros, otros tantos vasos altos de medio litro, un vaso mezclador de un litro, un filtro, un mortero, dos accesorios con cuchillas de acero inoxidable (cruz y planas), cuatro tapas y dos tapas con colador.

Rebajas

Todo esto estaba a la venta en Lidl por 27,99 euros, pero con las rebajas tiene un descuento del 17 por ciento, con lo que se queda en 22,99 euros.