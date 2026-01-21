Mañana se esperan colas kilométricas en Scalpers para hacerse con vestido midi de manga abullonada que es tendencia y tiene un precio reducido
Puedes encontrarlo en las rebajas con un descuento del 33 por ciento sobre su precio original
Siguen las rebajas en Scalpers, donde mañana se esperan colas kilométricas para hacerse con el vestido midi de manga abullonada que es tendencia y tiene un precio reducido.
Y es que puedes encontrarlo en las rebajas de Scalpers con un descuento del 33 por ciento sobre su precio original. Este vestido tan demandado tiene un detalle de funce con costura central y es de corte slim fit.
También tiene cuello en pico y manga abullonada con un divertido estampado que podrás combinar con todo.
Rebajas
Este vestido tiene un precio de venta de 89,99 euros, pero gracias a las rebajs, tiene un descuento del 33 por ciento, con lo que se queda en 59,99 euros.
