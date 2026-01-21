Mañana habrá colas kilométricas en Decathlon para hacerse con el forro polar de montaña y nieve que podrás utilizar todos los días y tiene un increíble descuento

Las rebajas en Decathlon no paran y seguro que mañana habrá colas kilométricas para hacerse con el forro polar de montaña y nieve que podrás utilizar todos los días y tiene un increíble descuento.

Un forro polar muy calentito que está disponible en seis colores distintos para combinar con cualquier ocasión. Además, es extrasuave y está diseñado con materiales reciclados para abrigarte donde lo necesites sin renunciar a a la ligereza.

Forro polar. / Decthlon

Está disponible en color ultra blanco, beige, azul acero, rosa topo y verde celadón, colores que combinan con todo tu armario.

Además, tiene una capucha muy cálida y otros dos bolsillos igual de cálidos para las manos.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que en Decathlon estaba en 29,99 euros, pero con las rebajas puedes conseguir un descuento de hasta el 36 por ciento, con lo que se quedaría en 18,99 euros.