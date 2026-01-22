Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl por los vasos térmicos que cambiarán tus desayunos: diseño y funcionalidad a un precio de risa

Empezar el día con un rico café es el ritual del común de los mortales. Pero si ese desayuno, además de estar hecho con un buen produtco, se presenta en un vaso que permite conservar todas sus cualidades, la experiencia gana con diferencia.

Y es que Lidl está reventando los precios y vuelve una semana más con unas ofertas que harán que quieras salir corriendo a uno de sus establecimientos. Si eres un amante del té o del café, la cadena alemana de supermercados te trae unos bonitos vasos térmicos por solo 5,99 euros.

Para café, té, helado, bebidas calientes frías o postres. La taza de café de vidrio de doble pared está hecha de vidrio de borosilicato alto resistente al calor y anti condensación, que es más duradero y perfecto que el vidrio tradicional, con una superficie lisa y una apariencia transparente.

La taza de café de vidrio de doble pared está hecha de vidrio de borosilicato de alta calidad sin plomo, que es más seguro, seguro y saludable para los alimentos. El vidrio de doble capa fabricado con alto contenido de borosilicato puede proteger sus dedos de los efectos de las altas temperaturas y el frío, lo cual es muy adecuado para bebidas frías y calientes.

Cadena alemana

Lidl es la marca comercial de Lidl Stiftung & Co. KG y LD Stiftung, dos cadenas de supermercados de descuento de origen alemán. LD Stiftung opera tiendas en Alemania y Lidl Stiftung & Co. KG en otros 30 países. LD Stiftung tiene su sede en Bad Wimpfen y Lidl Stiftung & Co. KG en Neckarsulm. Lidl tiene más de doce mil establecimientos y forma parte del grupo Schwarz, uno de los mayores conglomerados de distribución de Europa.

El origen de Lidl se encuentra en el grupo de distribución familiar Schwarz, fundado en la década de 1930 como Schwarz Lebensmittel-Sortimentsgroßhandlung (en español, "Distribución Mayorista de Alimentación Schwarz"). Los Schwarz formaron una sociedad con la familia Lidl, propietarios del grupo mayorista de fruta Südfrüchte Großhandel Lidl & Co., para abrir establecimientos minoristas por toda Alemania bajo la marca "Lidl & Schwarz".