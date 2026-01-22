Mañana se esperan colas kilométricas en Zara para conseguir el vestido definitivo que estiliza la figura: largo, fluido y por menos de 9 euros

Las bajas temperaturas hacen que anoraks, plumas, abrigos y demás prendas cálidas sigan copando las calles de las ciudades para hacer frente al frío y la lluvia. Con las rebajas de enero aún dando algunas alegrías gracias a los suculentos descuentos que muchas tiendas siguen ofreciendo, es el momento perfecto para llevarte a casa esa falda con la que soñabas pero que en temporada tenía un precio prohibitivo o esas botas de ensueño que ahora tienen un apetecible descuento.

Y es que si de algo sirven estas rebajas es para hacer ese fondo de armario que, cuando estamos en temporada, puede ser más complicado por los elevados precios que pueden alcanzar algunas prendas. Véase abrigos, cazadoras, bolsos vestidos y demás accesorios.

Si hay un rey en esto de las rebajas de enero ese es el gigante Inditex. La cadena gallega con tiendas como Stradivarius, Bershka, Oysho y su archiconocida Zara son algunos de los estableciemientos predilectos y de los que antes suelen arrasar cuando empieza la temporada de descuentos.

Descuentos del 20%, 30% y hasta del 60% hacen que en muchos casos, nos lancemos a llenar el carrito y cuando vamos a pagar nos llevamos la desagradable sorpresa de que más de la mitad de las prendas que habíamos guardado ya no están disponibles.

Por ello, si estás leyendo esta información estás de suerte, sobre todo si llevas semanas a la caza del abrigo perfecto para este invierno. Y es que mañana se esperan largas colas en Zara para hacerse con un imprescindible en tu armario con un descuento increíble.

Un básico atemporal

Pero no solo de prendas de abrigo viven las últimas rebajas y en Zara se espera que la web se colapse por hacerse con el vestido del momento. Un vestido rojo drapeado que estiliza la figura y que puede ser tuyo por menos de 9 euros, solo 8,98 y con un 70& de descuento.

Con escote fluido, manga sisa y bajo acabado en línea evasé, esta prenda cuenta desde ya con un 70% de descuento. Además, aún está disponible en varias tallas: S, M y L.

Mañana se esperan colas kilométricas en Zara para conseguir el vestido definitivo que estiliza la figura: largo, fluido y por menos de 9 euros / Zara

Composición

EXTERIOR

97% poliéster

3% elastano

Que contiene al menos:

EXTERIOR

97% poliéster reciclado certificado RCS

MATERIALES CERTIFICADOS

POLIÉSTER RECICLADO CERTIFICADO RCS

Actualmente, el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET. Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen. Está certificado según el Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.