Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con el exprimidor sin cables con el que tendrás zumo sin ningún esfuerzo y que cuesta menos de 20 euros

A quién no le gusta un buen zumo de naranja recién exprimido. Sin embargo, hacerlo es todo un engorro. Pues en Lidl tienen el exprimidor sin cables con el que tendrás zumo sin ningún esfuerzo y que cuesta menos de 20 euros, mañana se formarán colas kilométricas en Lidl para hacerse con uno de ellos.

Y es que las rebajas también llegan a los supermercados de origen alemán. El exprimidor de cítricos Genius by Nicer Dicer es un exprimidor compacto que te ofrece una experiencia de preparación de zumo completamente sencilla.

Exprimidor. / Lidl

Este electrodoméstico combina un diseño moderno que se integra bien en cualquier entorno con un manejo intuitivo.

Además, al ser un exprimidor portátil, te asegura que puedas disfrutar del zumo de cítricos frescos en cualquier momento y lugar. Y todo ello sin enredos de cables.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este exprimidor tiene un precio de venta de 24,99 euros, pero en las rebajas de Lidl cuenta con un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 19,99 euros.