Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con el exprimidor sin cables con el que tendrás zumo sin ningún esfuerzo y que cuesta menos de 20 euros
Las rebajas también llegan a los supermercados de origen alemán
A quién no le gusta un buen zumo de naranja recién exprimido. Sin embargo, hacerlo es todo un engorro. Pues en Lidl tienen el exprimidor sin cables con el que tendrás zumo sin ningún esfuerzo y que cuesta menos de 20 euros, mañana se formarán colas kilométricas en Lidl para hacerse con uno de ellos.
Y es que las rebajas también llegan a los supermercados de origen alemán. El exprimidor de cítricos Genius by Nicer Dicer es un exprimidor compacto que te ofrece una experiencia de preparación de zumo completamente sencilla.
Este electrodoméstico combina un diseño moderno que se integra bien en cualquier entorno con un manejo intuitivo.
Además, al ser un exprimidor portátil, te asegura que puedas disfrutar del zumo de cítricos frescos en cualquier momento y lugar. Y todo ello sin enredos de cables.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este exprimidor tiene un precio de venta de 24,99 euros, pero en las rebajas de Lidl cuenta con un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 19,99 euros.
- La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
- Nuevo incidente en el AVE: Los viajeros de un tren de Asturias a Madrid, obligados a cambiar de convoy y a retroceder en el viaje
- Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
- El inesperado regalo de la Seguridad Social: hasta cinco años extra cotizados si empezaste a trabajar antes de 2011
- Consecuencias de la borrasca Ingrid en Asturias: la DGT cierra el Huerna y Pajares al tráfico para camiones