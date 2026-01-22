Mañana habrá colas kilométricas en Mango para hacerse con la chaqueta biker que es tendencia y que cuesta menos de 50 euros
Las rebajas vienen con una gran variedad de modelos
Siguen las rebajas en Mango donde puedes encontrar la chaqueta biker que es tendencia y que cuesta menos de 50 euros, mañana habrá colas kilométricas para hacerse con ella.
Se trata de una chaqueta biker con cuello de solapa en pelo y efecto piel. Una chaqueta de manga larga con dos bolsillos laterales y cierre de cremallera que te sentará como un guante.
Además, esta chaqueta tiene un cuidado muy sencillo ya que se puede lavar a máquina con un máximo de 30 grados y centrifugado corto.
Eso sí, no se puede usar lejía, tampoco plantar ni limpiar en seco. También tendrás que dejarla secar al aire ya que no admite secadora.
Precio original
La chaqueta tenía un precio original de 69,99 euros, pero tiene un descuento del 29 por ciento, con lo que se queda en 49,99 euros.
