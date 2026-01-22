Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Boom compra de pisos en AsturiasReducen velocidad del AVE asturianoEmpleo en IndraAccidente de AdamuzLey de propiedad horizontalDirecto temporal Asturias
instagramlinkedin

Este sábado se esperan colas kilométricas en Aldi para hacerse con el calefactor cerámico compacto que solo cuesta 12,99 euros

Una oferta difícil de rechazar

Este sábado se esperan colas kilométricas en Aldi para hacerse con el calefactor cerámico compacto que solo cuesta 12,99 euros

Este sábado se esperan colas kilométricas en Aldi para hacerse con el calefactor cerámico compacto que solo cuesta 12,99 euros

Candela Rodríguez

Benito Domínguez

Llega el invierno y el frío, así que necesitamos calentarnos. Pues en Aldi podemos calentarnos con estilo gracias al calefactor cerámico compacto que venden por 12,99 euros. Sale a la venta este sábado así que se formarán colas kilométricas en Aldo para hacerse con uno de ellos.

Se trata de una oferta difícil de rechazar. Este calefactor que venden en Aldi tiene un diseño compacto y una potencia de 1.200 watios.

Calefactor.

Calefactor. / Aldi

Además, tiene dos niveles y cuenta con termostato regulable.

Un calefactor que, debido a su pequeño tamaño, podrás llevar por toda la casa y combina a la perfección con todos tus muebles. Además, está disponible en dos colores, azul y blanco.

Noticias relacionadas y más

Precio

Y por este precio, 12,99 euros, seguro que te costará decidirte por uno de ellos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
  2. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  3. Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
  4. Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
  5. Nuevo incidente en el AVE: Los viajeros de un tren de Asturias a Madrid, obligados a cambiar de convoy y a retroceder en el viaje
  6. Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
  7. El inesperado regalo de la Seguridad Social: hasta cinco años extra cotizados si empezaste a trabajar antes de 2011
  8. Consecuencias de la borrasca Ingrid en Asturias: la DGT cierra el Huerna y Pajares al tráfico para camiones

Felicitación

La otra cara de los Juegos Olímpicos de Invierno: alertan de sus emisiones y su impacto sobre el hielo

La otra cara de los Juegos Olímpicos de Invierno: alertan de sus emisiones y su impacto sobre el hielo

Cangas del Narcea lanza dos exitosas campañas que muestran la potencialidad del asturiano en cualquier ámbito: “Es igual de digno y de guapo”

Cangas del Narcea lanza dos exitosas campañas que muestran la potencialidad del asturiano en cualquier ámbito: “Es igual de digno y de guapo”

Esta es la consulta médica (muy demandada) que regresa a Salas tras más de una década de ausencia

Esta es la consulta médica (muy demandada) que regresa a Salas tras más de una década de ausencia

Belmonte busca soluciones para reabrir al público la Casa del Lobo y el cercado donde viven "Aullador" y "Belmon"

Belmonte busca soluciones para reabrir al público la Casa del Lobo y el cercado donde viven "Aullador" y "Belmon"

Mar Prieto, presidenta de la Cocina Económica: "Cerramos el año con 90.000 euros menos y llevamos tres o cuatro años con números en negativo"

Mar Prieto, presidenta de la Cocina Económica: "Cerramos el año con 90.000 euros menos y llevamos tres o cuatro años con números en negativo"

Oviedo: Así son los 21 kilómetros de carriles bici que la capital tendrá antes de acabar el año

Oviedo: Así son los 21 kilómetros de carriles bici que la capital tendrá antes de acabar el año

Primeras multas para impedir que se crucen las vías en Mieres: sanciones de hasta 750 euros, que pueden alcanzar los 38.000 en caso de generar una grave situación de peligro

Primeras multas para impedir que se crucen las vías en Mieres: sanciones de hasta 750 euros, que pueden alcanzar los 38.000 en caso de generar una grave situación de peligro
Tracking Pixel Contents