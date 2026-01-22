Este sábado se esperan colas kilométricas en Aldi para hacerse con el calefactor cerámico compacto que solo cuesta 12,99 euros
Una oferta difícil de rechazar
Llega el invierno y el frío, así que necesitamos calentarnos. Pues en Aldi podemos calentarnos con estilo gracias al calefactor cerámico compacto que venden por 12,99 euros. Sale a la venta este sábado así que se formarán colas kilométricas en Aldo para hacerse con uno de ellos.
Se trata de una oferta difícil de rechazar. Este calefactor que venden en Aldi tiene un diseño compacto y una potencia de 1.200 watios.
Además, tiene dos niveles y cuenta con termostato regulable.
Un calefactor que, debido a su pequeño tamaño, podrás llevar por toda la casa y combina a la perfección con todos tus muebles. Además, está disponible en dos colores, azul y blanco.
Precio
Y por este precio, 12,99 euros, seguro que te costará decidirte por uno de ellos.
