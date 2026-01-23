Dar un nuevo aire a tu cocina es más fácil de lo que parece. Personalizar este espacio en el que se suele hacer mucha vida ayuda a conseguir desde calidez a funcionalidad y, en muchas ocasiones, ni siquiera es necesario hacer un gran desembolso para renovar esta estancia.

En este caso, uno de los imprescindibles de toda encimera suelen ser las aceiteras o vinagreras que pueden dar un aire diferente con poco esfuerzo. Zara Home es una de las mecas en lo que a decoración se refiere, pero que en ocasiones puede tener precios algo prohibitivos.

Pero eso ya no es problema ya que en Lefties Home han sacado una aceitera que es a su vez vinagrera, moderna y funcional y lo mejor es que puedes llevártela por solo 9,99 euros. Fabricada integramente en borosilicato, tiene 280 mililitros de capacidad y está disponible en dos colores, gris y transparente.

Se esperan colas kilométricas desde mañana en Lefties para hacerse con la aceitera/vinagrera, al estilo Zara Home, más barata del mercado / Lefties

Características

Aceitera/vinagrera con doble fondo elaborado en un material de 100% borosilicato.

Medidas: 20 x 8 cm.

Capacidad: 280 ml.

Revolución en el hogar

Zara Home es una cadena del grupo Inditex especializada en moda y decoración para hogares con más de 408 tiendas en 44 países. Alrededor del 70% de sus productos son textiles, completando la oferta con objetos de decoración y menaje. Presenta diversas líneas sobre decoración: contemporánea, clásica, étnica y línea blanca. Zara Home presenta dos colecciones por temporada y actualiza sus gamas de producto dos veces a la semana. La marca combina estilos contemporáneos con otras piezas más clásicas. Además, cuenta con una línea propia de prendas de ropa y otra de productos cosméticos para el baño.

Zara Home fue la cadena de Inditex que más creció en 2016, con un crecimiento del 16,2%, cerrando el año con una facturación de 775 millones de euros. Además, Zara Home se convirtió en la segunda cadena que más incrementó su red comercial, siguiendo a Zara, sumando 552 establecimientos a lo largo del mundo.