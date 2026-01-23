Hoy se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la freidora de aire definitiva a mitad de precio: tus recetas de siempre más saludables y listas en menos tiempo
Cocina sano y sin renunciar al sabor, ahora con un descuento inmejorable
F. L.
Freír sin aceite y disfrutar de cualquier comida en su versión saludable. Estas son algunas de las ventajas de las freidoras de aire, un electrodoméstico que parece haber llegado a las cocinas para quedarse. Entre sus ventajas, su bajo consumo energético o la posibilidad de disfrutar de gran variedad de platos en poco tiempo y sin complicaciones.
Desde unos lomos de salmón con patatas a una lasaña o tartas de queso. Las elaboraciones son infinitas.
Pero si eres de los que aún se resiste a caer en esta tendencia en parte por el precio, ya no tienes excusa porque en Lidl puedes hacerte con tu freidora de aire por solo 64,99 euros. Ahorras un 50% de descuento ya que antes estaba a la venta por 129,99 euros.
Cocina sin aceite
Además de la amplia variedad de recetas que puedes hacer con Masterpro, la freidora cuenta con una tecnología innovadora que permite, cocinar, saltear y freír de una manera más saludable y sin grasa.
Destaca además por su gran potencia y porque te permite cocinar los alimentos de manera uniforme hasta alcanzar un crujiente perfecto sin necesidad de aceite. Tiene además termostato regulable mediante controles táctiles, temperatura regulable entre 80 - 200 ºC y cesta extraíble con revestimiento antiadherente para que no se peguen los alimentos.
- La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
- Nuevo incidente en el AVE: Los viajeros de un tren de Asturias a Madrid, obligados a cambiar de convoy y a retroceder en el viaje
- Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
- El inesperado regalo de la Seguridad Social: hasta cinco años extra cotizados si empezaste a trabajar antes de 2011
- Consecuencias de la borrasca Ingrid en Asturias: la DGT cierra el Huerna y Pajares al tráfico para camiones