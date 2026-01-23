Mañana habrá colas kilométricas en Aldi para hacerse con esta herramienta para las reformas en casa que tiene un precio muy reducido
Un buen momento para ampliar nuestras herramientas
Con los tiempos que vivimos hay que abrocharse el cinturón y ahorrar en todo lo que podamos, así que las pequeñas reformas de casa pueden ser un buen inicio. Aldi nos lo pone fácil poniendo a la venta esta herramienta para las reformas de la casa que tiene un precio muy reducido. Mañana habrá colas kilométricas en Aldi para hacerse con uno de ellos.
Se trata de un martillo perforador que tiene una potencia de 800 watios y sujeción rápida SDS. Además, tiene 1.2000 revoluciones en vacío por minuto y una frecuencia de golpes de 5.300 por minuto.
¿Y qué podemos hacer con este martillo? Pues es ideal en casa para tareas pesadas de bricolaje, destacando en la perforación de hormigón armado, piedra y mampostería, así como en labores de demolición ligera. Sus funciones principales incluyen picar paredes, levantar azulejos y baldosas, y realizar orificios profundos para anclajes.
Así, las aplicaciones más comunes de un martillo perforador son:
- Perforación de alto rendimiento: Taladrar agujeros en materiales extremadamente duros como hormigón, cemento, piedra o ladrillo macizo, donde un taladro convencional no es suficiente.
- Demolición ligera y cincelado: Quitar azulejos de la pared, levantar baldosas del suelo, eliminar yeso o remover paredes de mampostería.
- Instalación y reformas: Abrir rozas (canaletas) en paredes para pasar tubos de electricidad o fontanería, instalar soportes pesados, colocar chimeneas o fijar anclajes robustos.
- Remodelación de exteriores: Romper pavimentos, excavar zanjas pequeñas en tierra compacta o picar suelos de hormigón para renovarlos.
Muchos euros
Una herramienta de este tipo puede costarnos muchos euros, pero en Aldi tienen una gran oferta desde mañana, puedes encontrarlo por solo 29,99 euros.
