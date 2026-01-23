Zara se lanza a la carrera con sus primera zapatillas de running: placa de carbono, espuma reactiva y tiradas de precio

Los aficionados al running están de suerte y es que Zara, el buque insignia del gigante textil Inditex, ha lanzado unas zapatillas de correr que nada tienen que envidiar a algunas de las marcas más punteras del sector.

Se trata de un modelo fabricado con placa de carbono, espuma reactiva y acabados de calidad.

Además de la cuidada estética, esta zapatilla sorprende también por su increíble precio: solo 120 euros para darlo todo en tu próximo reto.

A pesar de las dudas que puedan suscitar de primeras, ya que Zara no se dedica al mundo del running, por un precio tan competitivo bien merece la pena probarlas.

Cómo elegir las zapatillas de running perfectas

A la hora de escoger el calzado idóneo, hay que tener en cuenta distintos factores. Si todavía no tienes experiencia, lo mejor es empezar por zapatillas de amortiguación media. En cambio, si eres un corredor experimentado puedes elegir un calzado con menor amortiguación, ya que se supone que dominas la técnica de carrera y esto conlleva unos mejores apoyos (más eficientes y económicos), disminución del riesgo de lesión, etc.

Por otro lado, si tienes exceso de peso, escoge una zapatilla con más amortiguación, ya que las fuerzas que recaen sobre tus pies son mayores. Sin embargo, si eres delgado, puedes decantarte un modelo de menor amortiguación porque en tu caso los impactos serán más leves que los de una persona con mayor volumen.

Da lo mismo que tengas una gran capacidad cardiovascular (eres un ciclista amateur, por ejemplo), deberás usar una zapatilla de amortiguación intermedia para, progresivamente, cambiar a una de menor amortiguación según vayas trabajando la técnica de carrera.

En cuanto al sexo, no hay diferencias entre hombres y mujeres a la hora de elegir un tipo de zapatilla u otro.

Los estudios de pisada pueden ser útiles para decantarte por el modelo más adecuado para ti, pero es imprescindible un buen trabajo de técnica de carrera, que te hará correr mejor y más rápido, prevenir lesiones y ser más eficiente en esta actividad.