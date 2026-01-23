Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zara revienta el mercado con su última iniciativa: este es el apartado que puedes encontrar en la web y en el que te llevarás prendas casi gratis

Las rebajas siguen dando alegrías a la tienda del gigante textil gallego

F. L.

Los amantes de las rebajas y los rezagados están de suerte ya que Zara tiene que dejar a cero sus almacenes para dar cabida a las prendas de la nueva temporada, por lo que debe vaciar estos espacios.

Con este objetivo, el buque insignia del grupo textil Inditex ha puesto en su web muchas de sus prendas al 80% de descuento. Ropa y accesorios casi gratis siguiendo solo los pasos que ha compartido Raul GB, creador de contenido, en su perfil de Instagram.

"Ultima hora. Zara tiene que vaciar ya todos sus almacenes y están liquidando toda la ropa ya que estamos al final de las rebajas y tienen que sacar su nueva colección. Para conseguir estos chollazos es muy fácil. En su web, vas a ir a la izquierda, despliegas las tres rayas y marcas en rebajas. Pones la etiqueta de hasta 80% de descuento y te irán apareciendo todas las gangas con este gran descuento", explica Raul en sus redes sociales.

Buque insignia de Inditex

Zara es una cadena de moda española de Arteixo, (La Coruña), España. Perteneciente al grupo Inditex, fue fundada por Amancio Ortega y Rosalía Mera. Es la cadena insignia del grupo textil Inditex y cuenta con 1939 tiendas repartidas por todo el mundo.

Zara obtuvo el primer puesto en el ranking de las Mejores Marcas Españolas 2017, publicado por la consultora estratégica de marca global Interbrand. Zara fue reconocida como la marca más valiosa de España, por encima de Movistar y Banco Santander. Un año más, según el ranking 'Mejores Marcas Españolas 2019', Zara sigue siendo la marca más valiosa de España.

En 2024, Zara (incluyendo Zara Home) alcanzó una facturación de 27.778 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 6,6% interanual.

