Colas en Lidl para conseguir las perchas redondeadas quita arrugas para las camisas y jerséis que salen de la lavadora

Las perchas son un elemento fundamental para el armario de cualquier persona. Son elementos que facilitan la organización de la ropa y permiten que aquellas prendas que por norma general tienden a arrugarse o abultan más puedan colocarse verticalmente.

Sin embargo, no todas las perchas se adaptan a todos los tipos de ropa. Es normal que alguna vez te hayas encontrado con varias prendas caídas después de haber reordenado el armario cinco minutos antes. Antes de que te traiga de cabeza y debas colocarlo otras cuantas veces más, párate a pensar si realmente esa percha está hecha para soportar esa prenda.

Lidl cuenta con un amplio catálogo con soluciones diversas a distintos problemas cotidianos por precios muy asequibles. A sus tiendas físicas y al catálogo online se incorporan cada cierto tiempo colecciones nuevas bajo distintas temáticas: mascotas, deporte, bricolaje, orden y limpieza, y un largo etcétera, que vienen a ofrecer diversidad de artículos.

La cadena de origen alemán se ha consolidado en España como una de las más populares y precisamente su política de colecciones temporales fomentan la atracción de clientes curiosos en busca de productos baratos. Los productos para la limpieza y ordenación suelen ser un clásico bastante habitual disponible en los cajones y estantes de las tiendas.

En la página web existe un apartado dedicado exclusivamente a este tipo de artículos, entre los que ahora podrás encontrar estas perchas con abertura para facilitar el colgado de prendas de cuello estrecho. También cuenta con una barra adicional en la que podrás colgar corbatas, cinturones y bufandas, además de la barra habitual para colgar los pantalones. Cada paquete cuenta con diez perchas por 4,99 euros y tienen elementos antideslizantes adicionales para evitar que las prendas se descuelguen. La parte de los hombros está redondeada para evitar que el tejido se dañe y su material es apto para que cuelgues ropa mojada a la hora de tender la colada. Los ganchos que incluye en los laterales permite que cuelgues otro tipo de prendas como faldas o camisetas de tirantes.

Pero si quieres una percha que tenga un sistema de secado incluido, en Lidl hay una lista no exhaustiva de electrodomésticos que se venden como pan caliente. No solo son esenciales, sino que también se venden a precios muy atractivos. Hay para todos los gustos, necesidades y presupuestos. La cadena de descuento te propone, por ejemplo, ahorrarte la tediosa tarea de planchar con un artículo que gusta a todo el mundo.

Descubre las proezas de este "maniquí" que alisa tus camisas y camisetas como un profesional. CleanMaxx es la última innovación de Silvercrest para pasar menos tiempo luchando contra las arrugas. Su uso es muy sencillo. Solo hay que colocar la ropa sobre esta planchadora y dejar que ella haga todo el trabajo. El aire caliente que emana del maniquí permite secar la ropa húmeda que sale de la lavadora, al tiempo que la alisa. Equipado con un temporizador, este aparato funciona de forma totalmente autónoma. Solo hay que seleccionar el tiempo que se le quiere dar para que haga su trabajo y esperar a que termine.