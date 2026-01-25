Colas en Decathlon para hacerse con el elemento de seguridad obligatorio de la DGT que tiene que ir en la guantera del coche junto a la baliza v-16: 200 euros de multa

Desde el 1 de enero, un nuevo dispositivo de advertencia para casos de avería o accidente es obligatorio para todos los conductores españoles. Se trata, cómo no, de la ya famosa y polémica baliza V-16. No llevar este dispositivo en el vehículo o llevar una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización.

Pero ojo, no es la única multa que puedes recibir si tu coche queda averiado en la carretera. Según la DGT, hay que llevar también el chaleco reflectante. El Reglamento General de Circulación es bastante claro en el punto tercero del su artículo 118: "Los conductores de turismos, de autobuses, de automóviles destinados al transporte de mercancías, de vehículos mixtos, de conjuntos de vehículos no agrícolas, así como los conductores y personal auxiliar de los vehículos piloto de protección y acompañamiento deberán utilizar un chaleco reflectante de alta visibilidad, certificado según el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual, que figura entre la dotación obligatoria del vehículo, cuando salgan de éste y ocupen la calzada o el arcén de las vías interurbanas".

Por ello, carecer de chaleco en el momento de un problema en el vehículo puede suponer una sanción de entre 80 y 200 euros.

Si no dispones de esta prenda que la mayoría de la gente suele guardar en la guantera del coche, no te preocupes. En Decathlon puedes encontrar un chaleco reflectante de la marcada especializada BTWIN por solo 7,99 euros. "Este producto cumple las normas de visibilidad textil. Permite a los ciclistas señalizar su presencia de día bajo cualquier condición de iluminación, y de noche con la luz de los faros de un vehículo o del alumbrado urbano".

Recuerda que , en caso de accidente, si bajas de tu vehículo es obligatorio que lleves esta prenda puesta en todo momento, ya que de lo contrario, pese al haber colocado la baliza v-16 en el lugar indicado o incluso señalizar el accidente con un triángulo para advertir a los coches que llegan, los agentes de tráfico de la Guardia Civil pueden sancionarte.

La DGT deja claro que "el uso de un chaleco reflectante de alta visibilidad es obligatorio cuando se salga del vehículo y se ocupe la calzada o el arcén de las vías interurbanas”.

Otro elemento recomendable llevar más de un chaleco. Por si acaso. Puedes llevar viajeros a bordo y si tienes un incidente con tus hijos en el coche con la familia o hijo, éstos deberán permanecer en el interior del vehículo si no disponen de un chaleco.