Colas en Ikea para conseguir la nueva persiana de bambú que acaba de llegar con la que dirás adiós a las contraventanas

Las mejores inspiraciones para el hogar siguen dándose cita en Ikea en 2026. De hecho, la marca escandinava, auténtica referencia para los apasionados de la decoración y el diseño de interiores, confirma su estatus como fuente inagotable de ideas para transformar el hogar.

Desde principios de año, la marca no ha dejado de presentar novedades y seduce cada vez más con un enfoque ingenioso del diseño y el confort. Muebles inteligentes, soluciones para ahorrar espacio, ambientes acogedores y líneas contemporáneas... Ikea multiplica las soluciones para ayudar a cada uno a convertir su hogar en un auténtico refugio.

Las nuevas colecciones se centran en creaciones originales, pensadas para todos los espacios. Incluso los más pequeños, como los estudios. El punto fuerte de la marca es ofrecer ideas accesibles y actuales, capaces de dar un nuevo aire a cualquier interior.

Además, para sentirse bien en casa, la gestión de la luz es esencial. Ya sea natural (luz del día) o artificial, forma parte integrante del ambiente que se le atribuye a cada estancia. Ahí es donde entran en juego las persianas. Prácticas y estéticas, permiten variar la luminosidad según las necesidades, al tiempo que preservan la intimidad. Ya sean persianas venecianas, enrollables o de lamas, tenerlas en casa es garantía de un interior acogedor, con un bonito toque decorativo añadido. En Ikea encontrarás esta persiana de bambú VECKLARFLY, recién incorporada al catálogo del gigante sueco. Descubre esta persiana veneciana que combina elegancia y funcionalidad. Te permite disfrutar de una luz tamizada a la vez que protege tu espacio de miradas indiscretas.

Diseñado para ser fácil de usar, este modelo no requiere ningún cordón complicado de manejar. En su lugar, sus lamas de bambú se ajustan gracias a su varilla de orientación. Con un simple gesto, podrás orientar sus lamas para obtener la luz que desees en tu habitación.

Fácil de instalar, se fija sin necesidad de bricolaje gracias a su práctico sistema de soportes ajustables. Su diseño natural aporta un toque cálido y zen a todas las estancias de la casa. A la vez que añade un aspecto decorativo de estilo escandinavo.

Disponible en cinco tamaños, VECKLARFLY seduce por su practicidad y estética. Los clientes aprecian su rápida instalación y el elegante acabado que ofrece. Fáciles de mantener, estas persianas están protegidas por un barniz transparente que preserva su brillo y color con el paso del tiempo. A diferencia de las cortinas pesadas que retienen el polvo, se limpian fácilmente con un paño o un plumero, sin necesidad de lavarlas en la lavadora. Esta persiana, que combina estética, comodidad, intimidad y diseño, es la solución ideal para vestir tus ventanas. A la venta en Ikea a partir de 69,99 euros, quedará perfecta tanto en el salón como en el dormitorio.